¿Qué es pubertad precoz?

En la cultura de nuestro país, al igual que muchos otros de la región y de Latinoamérica, no se da la importancia que merece esta etapa específica de la vida en el desarrollo del ser humano y es que, así como se entiende la etapa neonatal y la geriátrica que merecen una atención médica sub especializada la etapa puberal no es la excepción.

Un muy alto porcentaje de los padres no saben a qué edad debe de empezar la pubertad de sus hijos, ni cuando es precoz ni cuando es tardía y es sumamente importante conocerlo porque son los padres los que alertarán al pediatra y al endocrino del inicio o no de los signos de desarrollo sexual.