¿Qué son los celos? Así los puede manejar con su pareja

Mi esposo siempre ha sido muy celoso y últimamente su conducta ha llegado a un extremo que me preocupa muchísimo.

Cuando se inicia una relación con la pareja se establecen reglas que no se dicen, pero se sobreentienden; entre ellas, que cada uno va a desempeñar un papel importante en el crecimiento de la relación. Entonces, se piensa que las reglas ya se dijeron y ya no deben repetirse, pero no es así.

Una relación de pareja debe formarse bajo aspectos como sinceridad, confianza y amor; el ser sinceros con el otro; confianza en todo lo que emprendan; darse cuenta de que esa persona es parte de un proyecto de vida que juntos están forjando. Y por último el amor que ha ido creciendo conforme han ido conociendo las fortalezas y debilidades del otro. Es importante destacar que cada día conocemos más aspectos que no conocíamos de la pareja.

Vivimos momentos agradables, pero también desagradables. Conocemos sus gustos y lo que más le desagrada a la pareja. Se comparten todos los detalles importantes de cada uno.

Sobre lo que ha pasado en su relación yo les recomendaría que se sienten a dialogar y se den cuenta de la importancia de tenerse el uno al otro y que lo que ha ocurrido no debe romper su relación si están dispuestos a ceder desde la postura de cada uno. A medida que su relación crezca y encuentre el camino, lograrán superar todas las dificultades que se les presentan.

Si quieren enfrentarlos de forma individual, les aconsejo lo siguiente:

Haga tres respiraciones profundas y luego piense en lo que sienten en ese momento. Busque dentro de usted sus fortalezas (sus valores y emociones). Hable con su pareja sobre cómo se sintió después de este pequeño ejercicio.

Al trabajarlo en pareja:

Se brindan estrategias y recursos para mejorar la comunicación, la resolución de conflictos, la afectividad y otros recursos que hacen que la relación pueda sanearse y cobrar fuerza y seguridad. Es decir, se puede fortalecer la relación, si se hace un trabajo consciente, responsable y con compromiso.

Si sienten que estos consejos les ayudan, pero necesitan algo más, pueden buscar asesoría con un profesional y trabajar en pareja. Les deseo muchos éxitos en la construcción de su nueva vida.

*Docente del Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades, Universidad Rafael Landívar.

