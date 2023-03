¿Qué son los quistes ováricos y el síndrome de ovario poliquístico?

La sola presencia de quistes ováricos sin mayor descripción no representa un criterio diagnóstico.

Es importante saber que no solo el síndrome de ovario poliquístico existe, hay patologías que pueden simular ser este cuadro, como la hiperplasia adrenal congénita no clásica, por ejemplo, un problema no poco frecuente, pero sí poco buscado.

El diagnóstico correcto de este cuadro representa un reto, porque hay que excluir otros diagnósticos y porque los criterios deben definirse bien, usando una combinación de estricta rigurosidad con un maleable juicio y olfato clínicos, más la experiencia que da el tiempo.

El tratamiento también es complejo, porque primero que nada la paciente debe establecer la jerarquía de los inconvenientes que esta enfermedad representa para su vida y muchas veces esto no está bien definido por ella, y es cuestión del médico ayudarle también a establecer el objetivo de tratamiento específico para ella. ¿es el acné, el hirsutismo? ¿es la irregularidad menstrual, es la dismenorrea? ¿la presencia de los quistes le genera temor? ¿qué ideas tiene acerca de la presencia de los quistes, qué le atribuye a estos? ¿es la obesidad, es la fertilidad la que le preocupa?

Además de esto, el tratamiento debe incluir la pérdida de peso en los casos en los que este está aumentado, que son la mayoría, aunque no todos los casos.

Debe saber la paciente que es un tratamiento a largo plazo y muchas veces con una combinación de fármacos, pero que siempre debe ir acompañado de un estilo de vida saludable.

Depende de cada paciente, sus características físicas y sus objetivos individuales, qué fármacos se usarán. Esta condición es de las más variadas en la medicina y cada caso amerita un análisis individual.

Es una condición que además representa un riesgo aumentado de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, como diabetes mellitus e hipertensión arterial, por ejemplo, y que además se acompaña de desórdenes anímicos y de trastornos del sueño.

Ginecólogos, endocrinólogos, nutricionistas y psicólogos forman parte del equipo que debería atender a estas pacientes.