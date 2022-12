Regalos de Navidad: Recomendaciones para elegir bien

El regalo perfecto es aquel que nos hace pensar inmediatamente en la persona que lo recibirá. Ese presente que calza a la perfección con su personalidad, oficio, gusto, etc.

Sería ideal si encontráramos así todos los obsequios que queremos dar, pero no siempre ocurre así, entonces recurrimos a pensar primero en el destinatario y luego en lo que queremos darle.

En estos casos es necesario conocer los gustos del destinatario, algunas veces no se requiere preguntar sino ser buen observador. Y tener la prudencia para saber elegir lo que se desea dar, tomándose el tiempo para hacer las compras.

José Cifuentes, máster en administración financiera, explica que es importante remontar el origen de los regalos, y hacerse la pregunta ¿por qué hacer un regalo? y ¿a quién le estoy regalando?

Un estudio de Waldfogel, descubrió que entre un 10 y 12 por ciento del valor de un producto se destruye durante la Navidad. A veces se gasta tanto en un regalo que no llega a ser apreciado porque no se necesitaba, por ello, analice bien su listado de regalos.

Busque que el regalo sea de corazón por medio de un detalle con sentido humano, confianza y aprecio. Y principalmente aproveche el espacio de la convivencia.

Y si juega al amigo secreto

No siempre se queda bien con los amigos cuando las reglas no están claras o no se les conoce bien. A la hora de jugar se recomienda que cada uno diga o anote las opciones de regalo que le gustaría recibir y que se coloque una cuota fija o un rango de lo que se espera cueste el obsequio.

Consideraciones

La psicóloga Yenifer Velásquez recomienda tener en cuenta estos puntos si está pensando dar algún detalle a sus familiares o amistades.

Mascotas

Cuando se tiene conciencia de que una mascota es parte de una familia, y que requiere de una atención y cuidados en su salud y alimentación, se descarta la idea de comprar una para ser regalada.

Los gatos y perros generan ternura, y son muy deseados como regalo para los niños. Pero estos animalitos son seres vivos y no peluches, por lo que crecerán y necesitarán de cuidados apropiados y mucho amor, así como espacio para poder desplazarse, por ello no son opción de regalo.

Ropa

Hay ropa muy bonita que se puede considerar como regalo para personas cercanas como un amigo, amiga o familiar, pero en tallas, colores y estilos son regalos muy personalizados. En muchos casos se deja la opción de cambio, pero cuando no hay colores o tallas de ese mismo estilo se podría volver un regalo poco apreciado. Una opción menos personal sería una tarjeta de regalo de la tienda.

Y lo que se descarta totalmente como obsequio es la ropa íntima, es algo muy personal, y puede ser que la persona que lo reciba pase un momento incómodo al abrir su regalo.

Un regalo para mí

Las mujeres, solteras o madres, prefieren recibir un regalo específico para ellas. Por ello no es prudente que se les regale utensilios de cocina o del hogar. Estos se destinan más como compras para el hogar.

Tazas

Es un regalo muy popular, pero para darle un toque personalizado agréguele un detalle, como un mensaje acorde a su filosofía, el nombre de quien lo recibirá o el dibujo estampado de la familia o amigos, así será un buen recuerdo.

También puede incluir dulces no tradicionales, o los predilectos de quien recibe el regalo, e incluso incluir un cupón o un vale canjeable.