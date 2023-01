Regreso a clases 2023: ¿Cómo enseñarles a los niños qué alimentos elegir?

Ahora hay más opciones que ofrecen las tiendas escolares para satisfacer los gustos de los estudiantes. Sin embargo, hay productos que pueden afectar su buen desarrollo y rendimiento, al no contener los nutrientes que ellos requieren, por ello es importante asesorarlos para que elijan lo mejor.

En 2017, la FAO promovió este tipo de modelo de tiendas escolares saludables, para que los estudiantes tengan el acceso a alimentos nutritivos, en especial luego de analizar el censo de talla y el de peso, el cual refleja que el 9% de los niños con escolaridad de primer grado y con edades entre los siete a nueve años, presentan retraso en su crecimiento.

De este grupo, el 17% se encuentran con sobrepeso, mientras que el 13.6% presenta obesidad, lo cual suma un 30.6%.

Recomendaciones

Buena formación

La nutricionista Iris Cotto, del Centro de Asesoría en Alimentación y Nutrición, Ceaan, de la Usac, sugiere que mientras los niños formen sus hábitos en la alimentación, es mejor que lleven su refacción desde casa. Ya que están muy pequeños para tener el criterio de lo que deberían elegir.

De hecho, en algunos centros educativos preescolares no tienen tienda escolar y obligan a los padres a enviar lonchera, debido a que es una edad en la que se están formando buenos hábitos alimentarios y es en casa donde se les deben incluir los alimentos adecuados.

En el nivel secundario ya se esperaría el logro de esa buena formación. Así que los adolescentes podrían hacer mejores elecciones en una tienda escolar, añade Cotto.

Enséñeles a comprar

Si los niños llevan dinero para comprar, explíquele las razones de por qué no deben comprar todos los días ciertos productos que no les favorecerán en su crecimiento y rendimiento. Por ejemplo, enseñarles a no consumir en exceso ni con frecuencia productos procesados, que incluyan muchos azúcares, harinas refinadas, grasas saturadas o sal.

En la escuela de padres de familia también deben tratarse estos temas con sugerencias favorables para que la comida sea no solo nutritiva, sino también atractiva; además de ser punto de clase para reforzar todos los aportes de vitaminas y minerales, proteína y fibra que obtienen de los alimentos y que se pueden encontrar dentro del centro educativo.

La Chef Gloria Lilian Callejas, instructora del INTECAP central, sugiere que ofrezcan en la tienda escolar fruta con cortes bonitos y puede ser congelada, eso será de agrado para los niños.

De igual forma, para motivarlos a elegir fruta o verduras, sugerirles que la degusten con limón, pepita, o con sus ingredientes favoritos, de acuerdo a la temporada del año.

Al escoger alguna bebida, que prefieran los licuados naturales de su fruta favorita; yogur con granola; barras de granola; panqueques con mermelada baja en azúcar; sándwiches de pollo, huevos, frijol o jamón; helados de frutas.

Importancia del desayuno

Enséñele a los niños que siempre deben desayunar antes de salir de casa para que rindan mejor y no se duerman en clase. Si por madrugar mucho no hay apetito o hay mucho corre corre, por lo menos una bebida nutritiva pueden consumir antes de salir de casa. Por ejemplo, una taza de leche, atoles nutritivos, jugo de naranja natural o licuado de frutas, afirma la nutricionista Cotto.

Los niños tienen una alta exigencia mental en sus actividades escolares. Además, están en una edad en la que la actividad física es alta, por lo que la alimentación debe cubrir esas necesidades.