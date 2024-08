No tire la cáscara de limón a la basura; aproveche sus beneficios para mejorar su salud.

La piel de ciertas frutas posee propiedades medicinales y nutricionales. En el caso de la cáscara de limón, se trata de un antioxidante natural con diversos usos.

Asimismo, puede utilizar la piel de esta fruta para decorar platillos y otros usos caseros.

No se trata de una receta mágica para rejuvenecer, adelgazar o curar cualquier enfermedad en cuestión de segundos, pero posee algunos beneficios para su salud.

Sin embargo, debe consumirse con moderación y evitar su ingesta si es alérgico a los cítricos o si su médico lo indicó previamente. No olvide consultar con el especialista cualquier cambio en su dieta.

Propiedades de la cáscara de limón

Entre sus nutrientes principales, la cáscara de limón puede aportar antioxidantes, vitamina C y fibra, según la nutricionista Mónica Pinto. La profesional comenta que la ralladura de la cáscara de limón se utiliza en té o postres, aunque aclara que son pocas personas quienes lo consumen.

Pinto menciona que estos nutrientes pueden ayudar al sistema inmune ante algún resfriado, por ejemplo. “Aunque se usa en pocas cantidades, quien la consume siempre obtendrá algún tipo de beneficio”, afirma la nutricionista.

Beneficios del té de cáscara de limón

De acuerdo con la química farmacéutica, Maricelys Rodríguez, estos son algunos beneficios que posee esta infusión:

Ayuda a disminuir el exceso de líquidos

Disminuye la grasa en el organismo

Es bueno para el sistema digestivo

Funciona como antioxidante

Cualidades nutritivas de la cáscara de limón

Además de las bondades mencionadas, la pulpa y la cáscara de limón pueden ayudar a desintoxicar el organismo. De acuerdo con Leticia Rodríguez, experta en medicina biorreguladora, el contenido de vitamina C sirve para depurar su sistema digestivo. No obstante, recuerde que no es una fórmula mágica para adelgazar, sino simplemente un aliado más para su salud digestiva.

La especialista aconseja preparar un té a base del jugo y la cáscara de la fruta para aprovechar al máximo los beneficios de este cítrico. Sin embargo, Rodríguez menciona que quienes tienen problemas bronquiales, dengue o han padecido covid, pueden añadir clavos de olor, canela y laurel para que este té no sea tan fuerte.

Cómo preparar un té con cáscara de limón

Ingredientes

1 cucharada de ralladura de cáscara de limón

1 taza de agua

Preparación

Los expertos recomiendan consumir un máximo de cuatro gramos de cáscara de limón por día. Existen otras recetas para preparar infusiones a base de la cáscara de limón, pero puede utilizar la que compartimos como referencia.

Asimismo, si por alguna razón no desea consumir este alimento, puede utilizar la cáscara de limón para decorar platillos, para desinfectar algunos utensilios o como aromatizante para su hogar. Compartimos un vídeo que explica como usar estas cáscaras para fabricar productos caseros de limpieza.

Recuerde no exceder el consumo de este alimento, ya que su acidez puede favorecer la artritis, según expertos.