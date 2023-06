¿Técnicas para conquistar? qué dice un experto acerca del enamoramiento y qué hacer cuando una persona nos atrae demasiado

En lo que respecta al mundo de las relaciones de pareja, se trata de un tópico tan amplio y vasto, pero al mismo tiempo misterioso e incierto que, aún en nuestros días, muchas personas suelen buscar información con relación a esas formas o métodos para llamarle la atención a aquella persona que les genera un interés romántico.

Son muchos los canales de comunicación, documentos y personas encargadas en asesorar a las personas en lo que respecta de los temas y problemas del corazón, a cómo llamar la atención de una persona y cómo llegar a ese anhelado momento de formar una relación de pareja, independientemente si se trata de un noviazgo o algo que va más allá como un matrimonio.

Ahí es donde entra Leonel Castellanos, conocido popularmente como Leopi, y que se encarga de ayudar a las personas no solo en poder conseguir una relación de pareja exitosa, sino también en que las personas puedan desarrollar habilidades eficientes para sobresalir en otros aspectos de la vida.

Con más de 20 años de experiencia en investigación en cursos de persuasión, carisma, atracción, con tres libros publicados y cientos de conferencias que se han llevado a cabo en diferentes países del mundo, Leopi ha acompañado a cientos de personas en su crecimiento emocional, con el objetivo de pulir aquellas habilidades y herramientas que permitan lograr una mejor conexión con las personas, en especial con aquella con la que se desea tener un vínculo romántico.

“Yo considero que la vida de todo mundo sería diferente si en la escuela se hubieran dado clases de habilidades sociales, de generar conversación, de cómo impactar a alguien, cómo conquistar a alguien, cómo llevar una relación de pareja, etc”, dice Leopi.

Castellanos también agrega que actualmente, tanto mujeres como hombres están plenamente interesados en estos temas, no solo por el mero hecho de conseguir una pareja, sino para desarrollar mejores habilidades sociales y comunicativas.

El enamoramiento

Enamorarse de una persona siempre traerá sentimientos agradables, las popularmente llamadas “mariposas en el estómago”. Sin embargo, es interesante conocer cómo ocurre este efecto en las personas y cómo afecta el cuerpo.

“El enamoramiento es un truco, un truco que hace nuestro cerebro para empujarnos más fuerte a procrear. Es una reacción química en el cerebro, una generación de hormonas, shocks eléctricos y emociones fuera de control. ¿Por qué ocurre esto? es como la chispa en los automóviles, se necesita para poner la maquinaria en marcha”, dice Leopi.

De acuerdo a numerosos estudios y a las palabras del experto, el periodo de enamoramiento tiene una duración estándar de 7 meses, tiempo que puede ser mayor o menor dependiendo de la frecuencia que se vea la pareja.

Además, el enamoramiento, por sus características y reacciones que genera en el cuerpo, ha sido comparado en múltiples ocasiones a estar bajo los efectos de drogas.

“Cuando una persona está enamorada es muy parecido a que si estuviera drogada, literal hay muchas cosas que no controla, su pensamiento está nublado e incluso hay gente que le da taquicardia. Lo importante y lo que no se debe dejar a un lado, es que cuando un está enamorado, o las dos personas se atraen demasiado, se debe ser muy prudente y empezar a crear acuerdos, límites en la relación que acaba de comenzar, y darse cuenta de que la otra persona puede verse perfecta en cuatro meses, pero con el paso del tiempo se empezarán a observar algunos defectos”, dice Leopi.

Aunque estar enamorado es una sensación, en su mayoría de veces, agradable, Leopi aconseja que las personas no deben dejarse llevar por sus sentimientos a un nivel extremista, y siempre tener una noción clara de la situación y actuar con criterio y sentido común.

“Soy creyente de que la emoción no nos exime de la responsabilidad de la información, entonces, podemos estar enamorados y disfrutarlo, pero también ser conscientes de la situación. Como digo, el chiste de todo, al final, es aprender a combinar emoción con información”.

¿Cómo conquistar?

Al entrar en materia respecto a aquellos principios que una persona debe tener en cuenta al momento de querer conquistar a la persona que le atrae, Leopi considera que hay tres puntos importantes a considerar: el timing, el nivel de interés y el poder que tiene una persona para afectar dicho nivel de interés.

“Cuando alguien nos gusta empezamos a intentar cosas sin realmente ponernos a analizar si ese momento es favorable para intentar algo con esa persona. Por ejemplo, no intentaremos algo si la otra persona o está enamorada de otra persona o está pasando por un momento difícil en su vida personal”, dice el experto.

Castellanos afirma que está en desacuerdo con la idea de que las personas “les guste o no una persona” de forma extremista, y señala que, en realidad, se trata de una cuestión de niveles de interés.

“Pienso que las personas nos gustan en un cierto grado de interés, del cero al diez, por ejemplo. Puede haber alguien que nos gusta un diez, alguien que nos gusta un ocho, un cinco y habrán casos en donde no existirá un nivel de interés tal cual. lo interesante de esto es que he descubierto que si le gustas o no alguien estos valores se pueden modificar”, dice el experto.

Otro factor a tomar en cuenta, en palabras de Castellanos, es el uso de los teléfonos móviles y las redes sociales. Leopi afirma que es importante conocer a profundidad estas herramientas al momento de desarrollar relaciones con otras personas, y saber sacarles el máximo provecho posible para obtener una relación de pareja.

“Es bien interesante porque, si uno no se empapa de la nueva tecnología, si uno no la estudia, si no la entiende se puede correr el riesgo de que funcione en su contra. Las redes sociales, si la sabes usar, las estudias y si les dedicas tiempo y esfuerzo suficiente pueden ser una bendición, y que no solamente te consiga una pareja de valor sino incluso negocios, amigos, dinero y una infinidad de cosas”, dice Leopi.

¿Qué no se debe hacer?

Cuando se inicia en el proceso de conquista de una persona, existe un espacio donde se cometer errores y que pueden alejar más aún a esa persona. Para Leopi, uno de los errores más comunes es desesperarse por el proceso y tomárselo demasiado en serio.

“Muchas personas ya tienen tanta prisa y tanta necesidad de obtener una pareja, que cualquier rechazo o muestra de desinterés se lo toman muy a pecho. Lo más importante es entender que la conquista es un juego en el que va a ganar el más inteligente, resiliente, paciente y estratégico”. dice Leopi.

Otro error que el experto menciona es el de no empatizar con el sexo opuesto, y que, los hombre por ejemplo, piensen que las mujeres reaccionarán de la misma forma que lo harían ellos.

Agenda

Leopi se encuentra en Guatemala, y se presentará el próximo 3 de junio, en compañía de la psicóloga clínica y sexóloga educadora, Yosahandi Alcalá, para impartir un taller en donde se dará información acerca de las herramientas y recursos para conquistar a esa persona deseada. Dicho taller será solo para mujeres y se llevará a cabo en un horario de 10 a 18 horas.

El taller tendrá un costo de Q650 y para conocer mayores detalles de la actividad, se encuentra el número de teléfono 5995-9019.