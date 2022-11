Tratamientos hormonales y tabaquismo: por qué estas son las dos causas más grandes de esclerosis múltiple en mujeres

A juicio de Oreja, el aumento de la incidencia de la enfermedad, y principalmente en las mujeres, se debe a factores ambientales, como el tabaquismo: “fuman más que antes y más que los hombres”, así como a los tratamientos hormonales, pues “está probado que a la paciente le va mejor en el embarazo y mucho peor en la menopausia”.

También suma a estos factores el aumento del trabajo de la mujer, la falta de ejercicio y el haber pasado a desarrollar su actividad del campo a interiores, lo que genera déficit de vitamina D, una causa determinante de la Esclerosis Múltiple, junto a factores genéticos, el virus Epstein-Barr o la obesidad.

Definición

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica del sistema nervioso central en la que las células inmunitarias atacan la mielina (cubierta protectora que aísla las células nerviosas) dañándola o destruyéndola y causando la inflamación.

Sobre los tratamientos actuales, Celia Oreja ha explicado que se centran en disminuir y reducir la inflamación para mejorar la calidad de vida de los pacientes que “hace 20 años estaban todos en silla de ruedas”, aunque no detienen la progresión de la enfermedad.

“Lo que hay que solucionar es cómo parar esa progresión lenta y reparar la mielina que se pierde“, ha insistido la neuróloga, y ha resaltado que cada vez es más corto el diagnóstico de la enfermedad, que ha pasado de un año y medio a entre dos o tres meses en una década.

Síntomas

A pesar de que los síntomas que produce son muy variados (fatiga, problemas de equilibrio y marcha, entumecimiento, hormigueo o vértigo) Oreja revela que cada vez más pacientes son derivados a neurología desde Atención Primaria o urgencias.

“Solo a aquel que no va al medico es al que no diagnosticamos. Muchas veces, solo siente hormigueo en una mano y no acude a un centro”, ha advertido.