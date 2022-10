Urgente e importante ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos?

Cuando hablamos sobre estos dos temas, normalmente nos confundimos o pensamos que pudieran parecerse. Por ejemplo, en mis seminarios les pregunto a los asistentes qué es urgente y gran cantidad de ellos levanta su mano para decirme “urgente es lo que no puede esperar, lo que hay que hacer de inmediato, lo que requiere atención ya, lo que debería de hacerse ayer a las 5”, por ejemplo, y cuando les pregunto qué es importante normalmente las respuestas son muy parecidas como, si no lo hago me puede dar resultados negativos, son las actividades que se deben de hacer, etc.

En el transcurso del tiempo he visto cómo la diferencia es bastante grande. Por ejemplo, lo urgente paga de inmediato, es por eso que tendemos a hacerlo primero. Esto tiene un síndrome de “hacer primero lo último que ingresa” y es lo que nos hace acumular pendientes. Sin embargo, lo importante siempre está enfocado a largo plazo y también paga a largo plazo, para esto se necesita perseverancia, enfoque y planes de corto, mediano y largo plazo.