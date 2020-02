Vitiligo: cuando la piel pierde color

View this post on Instagram

Les Kitoko Doll vous présentent Ndanaka, leur nouvelle copine venue d Afrique du Sud. Ndanaka a le viligo. C est une maladie de depigmentation partielle de la peau, tout comme la manequin Winnie Harlow. Venez nous voir chalet numéro 154 au marché de Noël de Montreux #poupeedumonde #poupeenoire #vtiligo #winnieharlow #diversité #cadeau # marchenoelmontreux #petite fille #tolerance #sibahledolls #kitokodoll