¿Sería capaz de ver estas 13 películas de terror en 10 días? Una empresa recompensará a quienes lo hagan

La empresa asegura que de esta forma también busca elegir qué películas causan más miedo y por qué.

Para determinar qué film es más aterrador, los participantes utilizarán una pulsera en la que se mide los latidos para determinar con cuál película el corazón se acelera más.

“Para que una película te ponga los pelos de punta y te provoque escalofríos, no se trata solo de efectos especiales de alta gama y sustos CGI. La mayoría de las veces, las películas de terror dan miedo por su historia… no por el presupuesto del estudio de producción” , resalta el comunicado por parte de la empresa.

Esta idea surge también por el curiosos caso de “Actividad Paranormal” la cual solamente costó 15 mil dólares y recaudo 192 millones en taquilla.

