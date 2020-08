5 videojuegos próximos a lanzarse

"Star Wars Squadrons" se comanda desde la cabina. Foto Prensa Libre: DPA

Para los gamers habrá grandes cambios en los próximos meses. Con la Playstation 5 y la Xbox Series X comienza una nueva generación de consolas. Con ella, llegan al mercado muchos juegos nuevos de primera categoría. Estos son cinco juegos que vale la pena analizar más en profundidad.

Cyberpunk 2077: La complejidad como seña de identidad

Cyberpunk 2077 en realidad iba a lanzarse en abril, pero el desarrollador CD Projekt Red tuvo que hacer algunas mejoras. En un primer test de la versión preliminar se entiende por qué. El juego promete opciones casi infinitas. Empezando por una amplia construcción de personajes y un extenso sistema de tareas principales y secundarias hasta el gigantesco y detallista mundo en que se desarrolla el juego, Night City, iluminado de neón: Sólo por su alcance este juego ya es extremadamente ambicioso.

Y no cabe esperar menos de los hacedores de The Witcher 3: Wild Hunt. Pero para reunir todas estas opciones al final hizo falta un poco más de tiempo, según los desarrolladores. Claro que, y eso se nota al jugar, no ahorraron en complejidad. Las opciones de dotar al personaje de talentos y capacidades son diversas y profundas. Así se puede diseñar el personaje “V” fuertemente adaptado al propio estilo de juego.

Cyberpunk 2077 es considerado el juego que más expectativas genera este año. Se lanza el 19 de noviembre para Playstation 4 (PS4), Playstation 5 (PS5), Xbox One (XBO), Xbox Series X (XBSX), en Stadia y para Windows.

Assassin’s Creed: Eivor en el país de los vikingos

Assassin’s Creed completa la docena: En la décimo segunda parte de la serie principal con el título Valhalla los gamers viajan al siglo IX. El jugador dirige a Eivor, un vikingo, que junto con sus colegas atraviesa Inglaterra saqueando. Queda a criterio de cada uno si Eivor es hombre o mujer.

Un elemento importante del juego son las batallas de conquistas de otra entrega del juego llamada Odyssey: Junto con su tropa de vikingos, Eivor lleva adelante un ataque contra la posición del enemigo. En varias etapas, debe limpiar áreas del enemigo, romper un portal con un ariete y, en determinadas circunstancias, vencer al final a un rival especialmente fuerte.

En una versión preview del juego eso funciona bastante bien. Y se siente un poco como en el juego For Honor de Ubisoft. En el caos de la batalla, a Eivor le esperan también tareas difíciles, por ejemplo, gigantes muy agresivos. El barco vikingo que lleva a Eivor por ríos y mares asume un papel importante. Sin embargo, por el momento no habrá batallas navales.

La fórmula se mantiene bastante fiel a la serie de este juego: stealth gameplay, un mundo abierto y un escenario histórico ambientado de manera creíble. Assassin’s Creed Valhalla sale a la venta el 17 de noviembre para PS4, PS5, XBO, XBSX, en Stadia y en Windows.

Star Wars Squadrons: Combates aéreos con cazadores de estrellas

De regreso a la cabina: Con Star Wars Squadrons, Electronic Arts retoma el foco de las batallas espaciales de la conocida saga cinematográfica. En modo “cinco contra cinco” los jugadores manejan X-Wings, TIE-Fighter y otros cazadores de estrellas y combaten en intensos “dogfights” (combates aéreos cercanos).

Se maneja directamente desde la cabina con una perspectiva egocéntrica lo que incluso se puede experimentar en realidad virtual. Las informaciones sobre munición, el estado de la nave o la energía del escudo deben leerse en la vista de cabina. Al contrario de lo habitual, no hay indicaciones adicionales en ningún otro sitio.

Se combate con cuatro clases de naves espaciales, que tienen todas diferentes cualidades: cazas, caza interceptores, naves de apoyo y bombarderos. Los jugadores pueden personalizar su nave en el equipamiento y la óptica. También hay un modo de juego individual, anclado temporalmente en la película El regreso del Jedi. Star Wars Squadrons sale el 2 de octubre para PS4, XBO y Windows.

Marvel’s Avengers: Con toda la energía contra los villanos

El universo de las películas de Marvel tiene cada vez más representantes en el entretenimiento interactivo. El juego llamado simplemente Marvel’s Avengers de Square Enix contará una historia nueva, pero en cuanto a la óptica y los contenidos se atiene a los modelos de las películas y los cómics. Sobre todo en el diseño de personajes como Captain America, Black Widow, Iron Man y compañía se percibe la fuerte referencia a ellos.

En cuanto al juego en sí, es bastante clásico. El jugador se mete en la piel de un superhéroe y puede jugar solo o con hasta otros tres jugadores. Entonces, con efectos imponentes y mucha energía pelea contra los villanos.

Claro que todos los héroes juegan diferente: Hulk tiene otras cualidades que Thor. También se van reuniendo objetos y se liberan así nuevas capacidades, con las que cada personaje puede ir mejorando. Marvel’s Avengers sale al mercado el 4 de septiembre para PS4, PS5, XBO, XBSX, Stadia y Windows.

Tony Hawk’s Pro Skater: nostalgia sobre el skateboard

Tony Hawk’s Pro Skater marcó a toda una generación de gamers: saltar las rampas con el skateboard, resbalar sobre caños, llevar a cabo trucos temerarios, todo en la búsqueda de la puntuación más alta. Pero la calidad de la serie había caído en los últimos tiempos. Los críticos destrozaron el Tony Hawk’s Pro Skater 5 aparecido en 2015 por errores, óptica desoladora y un juego aburrido.

Pero ahora la empresa Activision apunta a la nostalgia con una remasterización de los primeros dos títulos, combinados en un solo juego. Los antiguos niveles fueron reformulados gráficamente y también la banda de sonido, importante para muchos fans, encuentra su espacio en esta versión. También todos los viejos modos de jugar están presentes, así como los profesionales de entonces.

Al mismo tiempo, se unen las características de ambos juegos. Así, por ejemplo, con los contenidos del primer juego se pueden vincular trucos del segundo. Además Activision quiere crear una comunidad online con este juego: Los jugadores pueden crear sus propios parques de skate, compartirlos en la red y jugar contra otros tanto desde el sofá como a través de Internet. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remake se lanza el 4 de septiembre para PS4, XBO y Windows.