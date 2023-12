7 consejos para evitar el robo de datos en internet 

1. Comparta la menor cantidad de datos posible y sopese siempre si es necesario facilitarlos en algún sitio y cuáles. Sea desconfiado.

2. No caiga en los mensajes de ‘phishing’ (por correo electrónico) o ‘smishing’ (por SMS). Se utilizan todo tipo de trucos, como la urgencia temporal o las amenazas de bloqueo, para engañarle e inducirle a introducir datos confidenciales (información de contacto, bancaria o de inicio de sesión) en sitios web falsos donde los estafadores pueden tener acceso a cada entrada.

3. En lugar de hacer clic o teclear en los enlaces de los mensajes que puedan parecer dudosos, es mejor entrar manualmente en la dirección de internet del supuesto remitente, conectarse allí y comprobar si hay alguna información disponible en la cuenta del cliente.

4. Si recibe una petición urgente de dinero a través de las redes sociales, vinculada a una historia más o menos espeluznante, triste o terrible, es muy probable que la cuenta de su amigo o conocido haya sido pirateada. Así que no reaccione, no haga clic en nada, no transfiera dinero, pero póngase en contacto con el amigo a través de otro medio.

5. Si es posible, no pase copias, fotos o escaneos de documentos de identidad en absoluto. Si en algún momento es inevitable, tache cuidadosamente toda la información innecesaria o irrelevante, como el número de identificación y la firma.

Si es posible, añada una marca de agua a un archivo de imagen. En el caso de un archivo de imagen, esto significa utilizar un programa de edición de imágenes como el gratuito Gimp para colocar una banda de texto sobre el documento que indique el propósito de la copia, el destinatario y la fecha, y que se trata de una copia.

6. Cada servicio o cuenta en línea requiere una contraseña individual y segura. La forma más sencilla de gestionar las numerosas contraseñas es con un programa gestor de contraseñas. Siempre que sea posible, también debe activarse la autenticación de dos factores (2FA).

7. El software necesita actualizaciones, de manera continuada. Los sistemas operativos, programas, aplicaciones y similares deben mantenerse siempre al día. Si hay actualizaciones disponibles, no hay que dudar en instalarlas. De lo contrario, las posibles brechas de seguridad quedarán abiertas a ataques externos.

Si sospecha de un fraude, reaccione inmediatamente

Los afectados suelen darse cuenta del fraude de identidad a través de transacciones sospechosas en sus cuentas. Entonces es importante reaccionar rápidamente para evitar daños mayores. Esto es lo que hay que hacer: