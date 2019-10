¿Adiós Facebook?: Wikipedia crea su propia red social

Comentarios de odio, manipulaciones, escándalos de datos: la imagen de Facebook, la red social en línea más grande del mundo, ha sufrido mucho. Jimmy Wales, el fundador de la enciclopedia en internet Wikipedia, quiere ahora construir un modelo contrario. “Mi idea es transferir los principios de Wikipedia a una red social”, dijo Wales en la feria Digital X en Colonia. Wikipedia no tiene publicidad y se financia exclusivamente con donaciones de una pequeña parte de los usuarios.

“Adiós, Facebook, es hora de algo nuevo”, dijo Wales en referencia aesta red social, que se financia exclusivamente con publicidad personalizada. Este modelo se basa en la indignación y la emoción de los usuarios para con ello generar tantos clics como sea posible, expresó Wales. La nueva red WT: Social de este empresario de 53 años está pensada para operar bien sin publicidad, como su prominente plataforma Wikipedia.

“¿Te imaginas una red social donde toda la comunidad pueda editar los contenidos?”, preguntó Wales a la audiencia en Colonia. En este sentido, el trabajo colaborativo y el trabajo basado en hechos debería desempeñar un papel importante en la nueva red. Por el momento, la plataforma se encuentra en la fase de inicio, con dos desarrolladores trabajando en ella, dijo Wales. “Lo consideraré un éxito si construimos una pequeña comunidad excelente en la que me sienta bien”, expresó.

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) October 30, 2019