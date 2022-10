AirPods Pro 2: soberbia cancelación de ruido y mejor sonido

Externamente, el nuevo dispositivo apenas se distingue de sus predecesores. Las dos líneas negras en los cascos de plástico blanco llaman la atención sobre los dos micrófonos integrados en cada uno de ellos. La nueva tecnología permite suprimir aún mejor el ruido ambiental, y al hacer una llamada telefónica en la calle, la inteligencia artificial elige el lado del que el viento no silba tan fuerte. La supresión real del ruido es calculada mediante el chip H desarrollado por Apple, actualmente en la versión H2.

Esta mejora se siente enormemente, ya que las voces del entorno, por ejemplo en el trabajo, se eliminan de forma mucho más eficaz que con el modelo anterior. En el tren, no se oye casi nada del bebé que grita a dos filas de distancia, y en los aviones no se escucha el molesto zumbido de los propulsores. La Cancelación Activa de Ruido (ANC) funciona tan bien que es mejor no activarla en determinadas situaciones, por ejemplo cuando se circula en bicicleta.

Siempre que sea importante percibir los ruidos del entorno, se puede activar el modo de transparencia, que ya estaba disponible en la primera generación. Sin embargo, con los nuevos AiPods Pro, los sonidos o las conversaciones suenan mucho más naturales. Los picos de ruido, como la sirena de un camión de bomberos, se oyen bien y se amortiguan un poco, pero no se suprimen del todo.

Para los propietarios de un iPhone, la configuración de los AirPods Pro 2 es tan fácil como siempre. Basta con abrir la base de carga para que se reconozcan los auriculares intrauditivos y se muestre en el smartphone el nivel de batería de los auriculares en sí y de la base de carga.

Esta contiene ahora un pequeño altavoz que permite encontrar el estuche si se lo pierde. El servicio de iCloud “Buscar” también muestra dónde se encuentra el estuche blanco, que se puede localizar como un Airtag con la ayuda del iPhone.

Con un móvil Android, el usuario tendrá que prescindir de estas funciones de confort. En este caso, los AirPods Pro se pueden emparejar como cualquier auricular Bluetooth. La cancelación de ruido y el modo de transparencia también funcionan en Android, pero el control de voz con Siri y las funciones de audio 3D no.

En comparación con la primera generación, el ajuste y el confort de los cascos apenas han cambiado, y su forma se ha mantenido más o menos idéntica. Sin embargo, Apple incluye ahora cuatro tamaños diferentes de piezas de ajuste de silicona en la caja: L, M, S y ahora también XS para oídos especialmente pequeños. Los auriculares se ajustan cómodamente, pero al mismo tiempo de forma tan ajustada que no se pierden, por ejemplo, al hacer deporte.

La segunda generación de AirPods Pro cuenta con una zona de control táctil en forma de varilla en la parte inferior de los auriculares. Con este elemento de control, no solo se puede iniciar y detener la reproducción, sino también ajustar el volumen.

En cuando al sonido, los predecesores ya sonaban bien, pero el nuevo modelo va más allá. Los AirPods Pro 2 ofrecen unos bajos más pronunciados, unas frecuencias medias más nítidas y un sonido general más brillante y vivo. Cerrando los ojos y concentrándose es fácil situar la escena sonora de cada canción, lo que es buen reflejo de la calidad de sonido.

En cualquier caso, los nuevos AirPods Pro 2 suenan mucho mejor que la primera generación. Esto también se debe a que Apple utiliza ahora un nuevo driver con menor distorsión que se ha combinado con un amplificador especial. Otra mejora en el sonido es el soporte de una nueva extensión diseñada para ajustar con precisión la experiencia de sonido envolvente, una tecnología de audio que Apple denomina audio 3D personalizado.

Esta es posible por el chip H2 y funciona con la cámara Face ID del iPhone para hacer un escaneo 3D de las orejas y ajustar la reproducción a la forma y el tamaño de la cabeza y las orejas. De este modo se produce una sensación de sonido envolvente y no solo a la izquierda y a la derecha como en el caso del estéreo, sino adaptado específicamente al tamaño y la forma de las orejas.

Según Apple, los Airpods Pro 2 pueden reproducir música durante seis horas con una sola carga. Para una carga completa no se precisan más de 35 minutos en la base de carga. Lamentablemente, Apple no especifica cuántos ciclos de carga durarán las baterías. La sustitución de las mismas es prácticamente imposible debido al diseño compacto del dispositivo.

Los usuarios de iPhone u otros dispositivos de Apple obtienen unos excelentes auriculares intrauditivos con una eficaz cancelación del ruido y un gran sonido. Los propietarios de un teléfono Android probablemente preferirán apostar por un producto de la competencia como el Sony WF-1000XM4, ya que no se benefician de la interacción perfecta entre los AirPods Pro y el iPhone de la misma manera que lo hacen los clientes de Apple.