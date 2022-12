Android: Enviará a sus usuarios notificaciones de actualización

En sí, el sistema operativo Android, con todas sus aplicaciones de distintos desarrolladores, funciona de forma muy estable. Sin embargo, ya se sabe que las excepciones confirman la regla: si una aplicación no se puede abrir, no funciona correctamente o falla continuamente, se debería comprobar en la Play Store si hay una actualización que quizá aún no haya sido instalada.

Dado que, en este caso, el problema y la solución son obvios, Google nunca ha enviado notificaciones en este sentido. Lo que no significa, por supuesto, que a todos los usuarios en cualquier situación se les haya ocurrido buscar una actualización por su cuenta.