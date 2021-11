Antivirus en el celular ¿es realmente necesario?

Cuando compramos una computadora, lo primero que le instalamos es un antivirus como método de protección. Sin embargo, esto no aplica cuando se trata de un celular, aún cuando almacena información importante como fotos íntimas, datos de nuestra cuenta bancaria, contactos y otras contraseñas de sitios importantes. Pero ¿es realmente necesario instalarlo en el móvil?

En los iPhone no es necesario, incluso, es imposible instalar un antivirus porque estos celulares ya traen incluidas las medidas de seguridad que podría ofrecer esta aplicación, dice Roberto Muñoz, ingeniero en tecnología de software. Ninguna aplicación tiene permisos para analizar el comportamiento de otra, así que no podría detectar un software malicioso.

Además, ninguna aplicación puede saber qué otras apps están instaladas en el dispositivo, a menos que pertenezcan al mismo grupo, como las que son parte del conglomerado de Google o Facebook. Por ello, las únicas que se pueden instalar son las descargadas desde la App Store Oficial de iOS, en donde se les exige un doble control de seguridad en el que se supervisa su actividad, los datos que solicita y los procesos que realiza la ser ejecutada.

Si hace la búsqueda del término “antivirus” en la App Store, le recomendará aplicaciones que supervisan otros aspectos de seguridad del móvil, como la red VPN, protección de datos personales, contraseñas, redes seguras de Wi-fi, entre otras. También apps que ofrecen servicios como limpiador de archivos duplicados, para cuidar la memoria interna del dispositivo.

El único peligro lo representan las acciones cometidas por el usuario mientras navega, sin embargo, aún así existen menos virus para iOS que para Android.

Android: un sistema operativo más vulnerable

A diferencia del sistema operativo iOS, el enfoque de Android ha sido ser una plataforma más accesible para la comunidad, por lo que son la prioridad de los desarrolladores de aplicaciones, lo cual hace que el control no sea tan estricto. Ante ello sí es necesario considerar un antivirus cuando se descargan aplicaciones desde fuentes desconocidas.

Si usted no acostumbra esa última acción, entonces no es tan necesario ya que Android incluye medidas de seguridad suficientes, sobre todo al lanzar Google Play Protect, un escáner para proteger al móvil de virus. Se encarga de analizar las aplicaciones instaladas en el teléfono, aunque no procedan de la tienda oficial Play Store y supervisa la navegación desde Chrome, de forma que si se usa una página sospechosa emite un aviso y la bloquea, explica Javier Marroquin, desarrollador de aplicaciones y software.

“Constantemente se leen noticias de la detección de aplicaciones maliciosas que se saltan las restricciones de seguridad de Google. Muchas veces no el daño no se hace al instalar la aplicación, sino cuando se actualiza”, dice Marroquin.

Por ello, conviene instalar un antivirus específico y seguir las recomendaciones básicas de seguridad como descargar apps solo de la tienda oficial, no abrir documentos ni páginas web que no sean fiables, no proporcionar datos personales a fuentes sospechosas ni a sitios oficiales. Si en caso tiene sospecha de alguna aplicación maliciosa puede reportarla desde Google Play.

Algunos antivirus más populares son: Kaspersky Antivirus, AVG AntiVirus y ESET Mobile Security & Antivirus, los cuales además de la protección ante un malware ofrecen otras opciones como anti-phising, liberación de memoria RAM, protección de información financiera y análisis de redes Wi-fi, entre otras.