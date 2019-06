Apple presenta sistema operativo iOS 13 y otras novedades

La Worldwide Developers Conference inicia con intervención de Tim Cook, consejero delegado de la compañía. (Foto Prensa Libre: Apple).

La Worldwide Developers Conference (WWDC) es una conferencia que Apple celebra anualmente, desde 1983, para mostrar su nuevo software y hardware. Este año se presentaron diversas actualizaciones novedosas para los usuarios de la marca. Entre ellas, el sistema operativo para móvil iOS 13, la nueva Mac Pro y tvOS, sistema operativo para reproducir contenido multimedia (series de televisión, videos y videojuegos).

El evento tiene lugar en San José, California y se prolongará hasta el viernes 7 de junio. Durante la semana estarán presentes miles de programadores de todo el mundo en el centro de convenciones McEnery, en esa ciudad.

A continuación, detalles de las actualizaciones:

iOS 13

Este sistema operativo promete más velocidad a los usuarios: el sistema de desbloqueo facial será un 30% más rápido, las descargas de aplicaciones tendrán un 50% más de velocidad y las actualizaciones un 60%.

Además, este contará con el modo oscuro (dark mode), que le da una apariencia más atractiva al dispositivo y permite alargar la autonomía de la batería, así como la activación de alto contraste que se podrá activar en el menú de configuración.

Con el fin de cuidar de la privacidad de los usuarios, incluirá también “Sign in with apple”, una acción para no revelar datos en las páginas y aplicaciones que lo solicitan, así como el correo personal. Para ello, se realizará automáticamente un usuario aleatorio para poder tener acceso, el cual podrá eliminarse cuando se desee.

Otra de las novedades que incluye iOS 13, son los mapas. Estos resultan sumamente atractivos, pues cuentan con un botón de binoculares que, al poner el mapa en pantalla completa, es posible visualizar las locaciones en 3D y alta definición. Ofrece una experiencia muy realista, como estar en el lugar.

Entre otras novedades, están los “Memoji stickers”, lo cual permite personalizar avatars y utilizarlos en los chats, en lugar de los tradicionales emojis. Esto ofrece una experiencia personalizada en la comunicación informal.

Asimismo, el sistema operativo cuenta con cambios en su galería. En ella será más fácil encontrar los recuerdos, ya que permite segmentar la búsqueda por año y por persona, para buscar eventos específicos.

Los videos son otra novedad de iOS 13, pues estos incluirán la rotación de pantalla, así como la aplicación de filtros y otras funciones.

iPad OS

Apple también anunció la separación de sistema operativo entre iPhone y iPad. Este presenta mejores en las aplicaciones como el “folder sharing” (carpetas compartidas) y la ejecución simultánea de aplicaciones, entre otras.

Mac Pro

Profesionales en edición de video, imágenes y creaciones en 3D, desde 2013 han estado a la espera de la actualización de este ordenador, el cual tendrá un costo de $6mil dólares y estará disponible en otoño de Estados Unidos. Este reproduce imágenes en HDR (High Dynamic Range), es decir, colores más llamativos, y contará con aplicaciones específicas para Mac Pro.

Watch OS

Estos dispositivos permiten el uso de calculadora, grabadora de voz e incluso escuchar las narraciones de juegos deportivos en vivo.

Además, para uso de las mujeres, cuenta con una aplicación para llevar el control de su ciclo menstrual. Asimismo, es posible descargar otras aplicaciones.

TV OS

Este es un sistema operativo reproductor multimedia que ofrece una experiencia personalizada de entretenimiento con alta definición y para toda la familia. Con él, es posible disfrutar de series televisivas, videos y videojuegos, entre otros.

AirPods y HomePod

El usuario podrá pedirle a Siri que sinonice la radio, así como personalizar la respuesta a quien le habla, en caso de que el HomePod sea un dispositivo compartido.

