Audífonos bluetooth, cómo elegirlos

True Wireless es la fórmula del éxito de los audífonos. Los modelos bluetooth, sin cable, están de moda. En casi todos ellos, el estuche es el cargador. Y las funciones de manos libres y los asistentes de voz también tienden a integrarse.

Elija los audífonos de acuerdo a su uso

¿Dentro de la oreja o por encima? ¿Con cancelación de ruidos o sin? La variedad de audífonos inalámbricos conectados por bluetooth es enorme. Para encontrar el modelo adecuado, primero debe tener claro qué es lo que más le importa.

Dentro o fuera del oído

Cuando los audífonos no se ajustan bien, eso va en detrimento del sonido. Los bajos se reducen y la música suena más sosa. Si los auriculares de botón (in-ear) están bien asentados en el oído no sólo se genera un mejor sonido. También disminuye el riesgo de que se caigan. En general, vienen en diferentes formas para los diversos tipos de oreja. El consejo es probar muchos, también en movimiento. Y tener en cuenta que no deben presionar el oído.

Audífonos para usar mientras hace deporte

A quien quiera oír música mientras practica deporte los expertos le recomiendan auriculares de botón (in-ear). Los de diadema (cascos o headsets) pueden desplazarse al correr, por ejemplo, y debajo de ellos puede acumularse calor, lo que a la larga es desagradable para las orejas.

Cancelación de ruido

Quien suele oír música mientras está de camino en un bus o en el avión se beneficiará de los modelos con cancelación de ruidos. El sonido de autos o de conversaciones de otros quedará así bastante oculto. La ventaja es que uno puede escuchar canciones o podcasts a un volumen normal, porque no tiene que acallar los ruidos circundantes, explican los expertos en la revista “test” (edición de septiembre).

Batería

Mientras los modelos in-ear puntúan alto entre los deportistas, una ventaja de los de diadema es que su batería dura mucho más en comparación. Algunos aguantan hasta 30 horas y más. Quien no quiera depender de la batería, puede adquirir unos audífonos bluetooth con conexión para jack de 3,5 mm. Cuando la batería se acabe los podrá conectar por cable a su teléfono móvil. Siempre y cuando, claro, éste aún disponga de un puerto para eso. Algunos modelos lo están eliminando.

