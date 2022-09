Autodidactas en línea: ¿qué puertas abre esta habilidad y podría ayudar a generar ingresos extra?

Iván ha dado clases a casi mil personas en dos años, la mayoría gracias a la tecnología a través de clases en línea en grupos pequeños, pero su comienzo no fue sencillo y el crear estas plataformas le ha llevado muchas horas de preparación, práctica y seguimiento para crecer en esta temática que no esperaba se convertiría en un emprendimiento exitoso.

Actualmente Iván C. Hernández tiene 30 años. Su emprendimiento Iván Letters en Instagram tiene casi 12 mil seguidores y en Facebook su comunidad está creciendo a 7 mil. Con sus cursos de caligrafía, rotulación y acuarela lleva en pocas horas a sus estudiantes (la mayoría en línea) a expresarse a través de las líneas y colores.

Iván entre 2018 y 2019 quería darle un giro a su carrera que estaba dedicada al mercadeo. Aceptó el reto de ser un asistente de un proyecto de rotulación llamado Palo Rosa donde llevaría las redes sociales del lugar, así como otros apoyos. Un día atendió una emergencia para que una estudiante practicara porque la maestra no estaría en el taller, la siguiente semana atendería de nuevo a la alumna y esa semana no durmió practicando y haciendo todos los ejercicios que encontró en redes sociales para programar su primera clase formal.

Nunca pensó llegar al punto que se encuentra hoy. En secundaria en la materia de artes plásticas se había prometido no volver a dibujar porque no logró terminar una pintura que representaba gran parte de la nota final, no logró concluirla y perdió la clase con 50 puntos, a pesar de tener la nota completa en la parte teórica.

En Palo Rosa le enseñaron sobre materiales y algunas guías, él por su cuenta empezó a crecer y prepararse para orientar a personas que comenzaban en este mundo. Al llegar la pandemia la empresa cerró y la recomendación de su exjefa fue que empezara a ofrecer sus cursos.

Lo pensó por casi un mes, pero no sabía si sería tan buena idea hasta que puso manos a la obra y después de tomar otros tutoriales abrió el primer taller. En dos horas el cupo para 10 personas estaba lleno.

“Todo tiempo estoy en clases privadas o grupales, en especial el fin de semana y sin la tecnología esto no podría ser posible…nos conectamos sin importar la distancia y esto nos permite crecer como comunidad”, dice Iván quien con frecuencia también ofrece algunas clases gratuitas a través de sus redes.

“Me considero un autodidacta y esto lo que más me ha permitido es la experimentación, mientras más practicamos vamos aprendiendo, aquí no hay errores si no nos gusta podemos hacerlo mejor la siguiente vez …”, agrega el emprendedor que busca dar clases prácticas para que las personas las pongan en práctica.

Sus alumnos van desde niños hasta personas de la tercera edad. También ha tenido la oportunidad de colaborar con marcas nacionales e internacionales. “Mi finalidad es que tengamos un tiempo para olvidarnos del estrés, que las personas disfruten de un espacio para que les ayude a estar más tranquilos y olvidarse por unos minutos de otras responsabilidades”, dice Iván, mientras recuerda que al principio incluso para él fue difícil el sentirse cómodo con algunas herramientas hasta que poco a poco fue aprendiendo diferentes técnicas.

El camino de un autodidacta

Pero, el caso de Iván se replica por el mundo, por ejemplo, Sergio Lizárraga, diseñador de experiencias y estratega de productos trabajando en la intersección entre negocios, tecnología y humanos en una conferencia en línea de TEDx comparte que en su adolescencia algunos exámenes escolares fueron reprobados e incluso se le dijo alguna vez que no podría estudiar una carrera relacionada con ingeniería… así que diseñó su propio camino en que la tecnología fue fundamental y que le ha llevado a trabajar para Apple y WhatsApp, entre otras compañías.

Lizárraga insiste en la importancia de fomentar este crecimiento personal, en el “entorno cambiante que tenemos hoy necesitamos volver a incentivar el autodidactismo no solo por el conocimiento que agrega sino por la capacidad que permite de conocerse a sí mismo, de conocer el presente y de forjar su futuro”, dice.

“La educación no es lo mismo que el aprendizaje…en un análisis de los Moocs (acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses o Cursos online masivos y abiertos) la tasa de abandono es del 96%”, de los 25 millones de personas en estos cursos solo un millón termina uno, así que el problema del autodidacta no son las herramientas sino la manera en que se conceptualiza el aprendizaje”, agrega Lizárraga.

Lucrecia Linares, coordinadora de programas virtuales en el área de educación en la Universidad Panamericana, refiere que actualmente se tiene un diplomado en neuroeducación y en el que se explora que el ser autodidactas es una habilidad indispensable en el sector educativo a todo nivel.

En la Universidad en línea cada estudiante necesita autogestionarse, organiza su tiempo y decide en qué horario estudiar y el tiempo a dedicar, requiere modelar y segmentar contenido porque cada uno conoce cómo se le facilita, desarrolla competencias blandas, disciplina, y requiere de preparar un cronograma de actividades.

Linares invita a reconocer en qué manera cada uno aprende mejor y enfocarse en ello, así como en tomar en consideración dormir las horas necesarias, ya que se ha comprobado que esto mejora los niveles de aprendizaje.

Shirley Alvarado, maestra y también a cargo de la modalidad de educación en casa de sus hijas a raíz de la pandemia comenta que en el autoaprendizaje es parte esencial desde la niñez, se tienen aspectos para crear una rutina para que cada uno vaya a su propio ritmo y aprendan a reconocer también cuándo pedir ayuda. El tener un ambiente agradable y adecuado es parte fundamental para que los niños desarrollen esta habilidad de aprendizaje.

El enseñarles a los niños a autogestionar su tiempo les ayudará a ser más responsables e independientes, así como a sentirse motivados que impacten en sus estilos de vida, concluye.