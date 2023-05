Bard: la herramienta gratuita de inteligencia artificial que Google habilita en 180 países (los idiomas disponibles, las novedades y su alcance)

Por su parte, Sissie Hsiao, vicepresidenta de Google y directora general de Google Assistant y Bard, dijo que en la actualidad Bard está disponible en inglés, japonés y coreano, pero afirmó que “muy pronto” estará disponible en “los 40 idiomas principales” del mundo.

Otra novedad es que los usuarios podrán exportar las respuestas obtenidas por Bard a Gmail y Google Docs. “Ya que las personas a menudo piden ayuda a Bard para redactar correos electrónicos y documentos”, dijo Hsiao.

Una de las novedades más aplaudida por la multitudinaria audiencia fue que el chatbot también se podrá usar en un fondo negro y no solo blanco, como hasta ahora.

Al igual que Microsoft anunció recientemente, el chatbot de Google “pronto” dará respuestas multimodales, es decir, no solo responderá con texto, sino también con imágenes.

Esta nueva función operará de dos maneras: por un lado, incorporará imágenes en las respuestas, pero por otra serán los propios usuarios los que les podrán hacer preguntas a Bard con fotos.

Soon we’ll launch extensions in Bard, tapping into services from Google and across the web to help you get more done and spark your creative explorations. These extensions will be enabled in a secure and private way. #GoogleIO pic.twitter.com/FmSs9OElPg

— Google (@Google) May 10, 2023