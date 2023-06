“Bienvenidos a Twitter 2.0”: Las razones por las que la CEO de la empresa pretende convertirla en la red social más fiable de información en tiempo real

Musk se hizo con Twitter en el 2022 tras pagar unos US$44 mil millones y con la promesa de restaurar su visión de la “libertad de expresión”.

Según la ejecutiva, “Twitter está en una misión para convertirse en la fuente más fiable de información en tiempo real y en la plaza global para la comunicación. Esa no es una promesa vacía. Esa es NUESTRA realidad”.

“Elon sabía que la exploración espacial y los vehículos eléctricos necesitaban una transformación, así que lo hizo”, apuntó Yaccarino, que consideró que ahora hace falta otra “transformación” para que “la civilización avance a través del intercambio sin filtros de información y un diálogo abierto sobre las cosas que más nos importan”.

Elon knew space exploration and electric vehicles needed transformation, so he did it.

“¿Alguna vez has hablado con alguien particularmente perspicaz y has pensado ‘tú deberías tener la libertad para decir lo que piensas’? Todos deberíamos. Bienvenidos a Twitter 2.0”, añadió.

Lea más: Las afirmaciones falsas y engañosas amplificadas por Elon Musk en Twitter

Let's dig our heels in (4 inches or flat!) and build Twitter 2.0 together.

En el hilo, una versión de un mensaje a los empleados que también escribió, Yaccarino asegura que Twitter tiene la posibilidad de construir algo “que puede cambiar la historia del mundo” y llamó a pensar en grande, a transformar y hacerlo con unión.

Yaccarino no hizo referencia a ninguno de los desafíos concretos a los que se enfrenta la red social, desde la caída de ingresos que ha visto desde el desembarco de Musk por la caída de la publicidad a las cuestiones de moderación de contenidos u otros asuntos.

We have the opportunity to reach across aisles, create new partnerships, celebrate new voices, and build something together that can change the world.

From what I can tell so far, we’re built for this.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) June 12, 2023