Usuarios de Guatemala y distintas partes del mundo han evidenciado su molestia debido a que no han podido ingresar a sus perfiles en Facebook e Instagram, este martes 5 de marzo.

Según DownDetector, la plataforma especializada en el rastreo de este tipo de problemas, ambos servicios han experimentado inconvenientes.

Las caídas del servicio de Facebook y de Instagram se reportaron a partir de las 9 horas (horario Guatemala), luego de que usuarios alertaron la falla.

Las plataformas sacaron a los usuarios de sus cuentas en las aplicaciones y en la actualidad no pueden conectarse por esa vía y tampoco vía web.

Andy Stone, líder de comunicación en Meta se pronunció en X (antes Twitter) y dijo que la compañía trabaja en soluciones. "Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora", publicó Stone.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.