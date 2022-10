Caída de Facebook, Instagram y WhatsApp de este 28 de octubre de 2022 genera molestias de usuarios a nivel mundial

De acuerdo con informes internacionales, usuarios reportaron que las fallas de Facebook se registran en la versión web y la aplicación.

User reports indicate Facebook is having problems since 3:48 PM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) October 28, 2022

Las fallas de Instagram están vinculadas con el inicio de sesión, la publicación de imágenes y la carga del feed (historial).

User reports indicate Instagram is having problems since 3:48 PM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) October 28, 2022

Según los informes internacionales, el problema de WhatsApp está vinculado con el envío y recepción de mensajes, así como la conexión con el servidor desde la app y la versión Web.

Además, se reportaron fallas en Facebook Messenger debido a que el servicio está intermitente.

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 3:53 PM EDT. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you're also having problems #FacebookMessengerdown — Downdetector (@downdetector) October 28, 2022

WhatsApp vuelve a fallar en la semana

El martes 25 de octubre la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp presentó fallas durante dos horas y afectó a usuarios de todo el mundo por razones desconocidas.

La app que cuenta con cerca de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo fue cuestionada por las fallas recurrentes en el servicio.

Ese mismo día el grupo Meta afirmó haber resuelto la avería mundial que sufrió y ofreció disculpas a sus usuarios.