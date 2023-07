“Call of Duty” en Playstation: Microsoft y Sony llegan a un acuerdo para que el videojuego siga disponible en esa consola

Esa operación provocó temores de consolidación de posición dominante en la industria de los videojuegos, lo que llevó a los reguladores estadounidenses y británicos a retrasar la autorización final para la adquisición.

Ahora, gracias al acuerdo anunciado, los juegos de Call of Duty seguirán lanzándose tanto en las consolas Xbox como en las Sony Playstation.

“Nos complace anunciar que Microsoft y PlayStation han firmado un acuerdo vinculante para mantener Call of Duty en PlayStation luego de la adquisición de Activision Blizzard”, anunció en Twitter el jefe de videojuegos de Microsoft, Phil Spencer.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.

“Desde el primer día de esta adquisición, nos hemos comprometido a abordar las preocupaciones de los reguladores, los desarrolladores de juegos y plataformas y los consumidores”, destacó a su vez el presidente de Microsoft, Brad Smith.

From Day One of this acquisition, we’ve been committed to addressing the concerns of regulators, platform and game developers, and consumers. Even after we cross the finish line for this deal’s approval, we will remain focused on ensuring that Call of Duty remains available on… https://t.co/hMWjC58wRi

— Brad Smith (@BradSmi) July 16, 2023