Microsoft ha admitido que un fallo en una actualización de su plataforma CrowdStrike Falcon, uno de los sistemas de protección de Windows, ha provocado el caos, también asegura que está trabajando para revertir estos cambios.

El fallo ha sido masivo y afecta a bancos, instituciones, organismos y hospitales; entre ellos el sistema informático de los Juegos Olímpicos de París 2024 que impidió la entrega de uniformes y acreditaciones.

Todos los vuelos de grandes compañías aéreas estadounidenses como Delta, United y American Airlines quedaron en tierra en la madrugada del 19 de julio debido a un apagón, que afectó a todos los vuelos de las aerolíneas de Estados Unidos, independientemente de su destino.

En Australia el sistema de pago de supermercados como Woolworths y de bancos como NAB, ANZ, Commonwealth Bank y Bendigo Bank ha presentado fallas, según el canal estatal ABC.

El problema informático ha causado cancelaciones de vuelos domésticos en Japón, así como caídas en una web del sistema ferroviario e inutilizado cajas registradoras de distintos negocios, al tiempo que la Autoridad de Telecomunicación de Emiratos también informaba de los fallos producidos por la “actualización de los programas de CrowdStrike”.

En Europa son muchos los aeropuertos y aerolíneas afectadas. Es el caso del aeropuerto de Heathrow en Londres, uno de los de mayor tráfico, donde se implementaron planes de contingencia para minimizar el impacto en los viajes. También los aeropuertos de Luton, Gatwick, Stansted, Edimburgo, Manchester, Roma, Schiphol, Berlín, Zurich o Cracovia.

En España, a primera hora de la mañana Aena (gestora de los aeropuertos españoles) alertó de posibles retrasos por alteraciones en los sistemas y en los aeropuertos de la red en España en plena temporada estival, un periodo de gran afluencia. De hecho, para este 19 de julio estaban programadas 7 mil 400 operaciones.

Aerolíneas y aeropuertos del sudeste asiático también han confirmado que sufren problemas informáticos. Entre las compañías aéreas afectadas destacan la singapurense Singapore Airlines, la filipina Cebu Pacific o la malasia AirAsia, entre otras. Además, el aeropuerto singapurense de Changi, uno de los principales centros de transporte del Sudeste Asiático, y el tailandés de Don Mueang, en el norte de Bangkok, también se han visto afectados.

Sectores clave de la vida diaria en Dinamarca, Suecia y Noruega se vieron afectados este 19 de julio por la avería global de los servicios de informática en la nube de Microsoft, pues tuvieron problemas informáticos, por ejemplo, el aeropuerto de Copenhague, el transporte público de varias ciudades suecas y varios negocios en Noruega.

La agencia de prensa danesa Ritzau informó de que el aeropuerto de Copenhague experimentó problemas en sus “sistemas informáticos”, según explicó Juli Pi Boll, responsable de prensa de la infraestructura aeroportuaria de la capital danesa.

“Hay algunas compañías que tienen que facturar a los pasajeros manualmente, y tardan un poco más de lo habitual”, dijo la responsable del aeropuerto de Copenhague, que se refirió a retrasos que estaban experimentando los pasajeros debido, también, a que otros aeropuertos internacionales también sufrían problemas.

La compañía de ferrocarriles danesa DSB tuvo igualmente problemas para prestar sus servicios a través de Internet, según recogió la prensa local.

En Suecia, según informó la agencia sueca TT, también experimentaron dificultades “varias compañías” aéreas en aeropuertos de Swedavia, la empresa pública que gestiona el control del tráfico aéreo en la mayoría de del país.

Además, el transporte público sueco también se vio afectado en varias ciudades, pues los pasajeros tuvieron problemas a la hora de comprar sus billetes en las provincias de sur sueco Blekinge y Småland, Halland (sureste) y Södermanland (centro), según TT.

En el Reino Unido, algunas aerolíneas británicas, la Bolsa de Valores de Londres, compañías ferroviarias, aeropuertos y la cadena de televisión Sky han registrado este viernes interrupciones.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…