Científicos guatemaltecos logran acuerdos con Nanoracks y Voyager Space (Los proyectos y oportunidades con las reconocidas instituciones en el sector espacial)

En sí, la científica comenzó su camino en esta área en 2017. Se enfrentó a dificultades para desarrollarla, en especial porque el equipo que requería tenía un costo de cerca de 22 mil euros.

En esa ocasión habló con el ingeniero Fredy España, y le pidió ayuda para construir una máquina de simulación de microgravedad. Al terminar la máquina desarrolló su primera investigación con el hongo de la candidiasis con la mentoría del doctor Luis Zea. Esto era para conocer cómo se podía inhibir el crecimiento de este hongo en microgravedad simulada.

En 2018 se realizó con apoyo de Zea, Victor Hugo Ayerdi, Adrian Gil, Pamela Pennington y la Embajada de Estados Unidos un taller de microbiología espacial en Guatemala.

En 2019, tanto el ingeniero España como Katherinne fueron invitados por el doctor Luis Zea a visitar el campus de la Universidad de Colorado Boulder, para formar parte del proyecto BioServe Space Technologies, financiado por NASA. En dicho proyecto, España tenía que desarrollar un simulador nuevo de microgravedad y Katherinne tenía que investigar los procesos de crecimiento del hongo de la candidiasis, en tres diferentes gravedades simuladas: orbital, lunar y marciana.

Durante su estancia, fue invitada a formar parte de un segundo proyecto financiado por NASA llamado Space Biofilms, en el que se enviaron un grupo de bacterias y hongos a la Estación Espacial Internacional.

Acuerdos positivos

Pero, esta no es la única noticia para Guatemala. Herrera-Jordán, como parte de las fundadoras de AGICE, se ha interesado en apoyar a la educación espacial del país y conseguir oportunidades de cooperación y desarrollo de los guatemaltecos interesados en el sector espacial.

Estos trabajos han tenido sus frutos. Herrera Jordán comparte que se han logrado contactar con dos empresas grandes del sector reconocidas en el mundo, Nanoracks y Voyager Space. Durante el prestigioso Congreso se dio la oportunidad de firmar un memorándum de entendimiento con estas dos empresas en las que existe un compromiso de trabajo en conjunto para mejorar el acceso a la educación espacial para los guatemaltecos y trabajar para mejorar el futuro global de la industrial espacial, comparte la científica desde París.

“Será una ayuda mutua y AGICE será la herramienta y punto de contacto entre esas dos empresas y Guatemala”, dice con emoción la guatemalteca. AGICE actualmente tiene 71 participantes de algunas universidades de Guatemala, entre ellas del Valle, Galileo, San Carlos, estudiantes de colegios e instituciones educativas y personas que se están formando en esta área.

Los objetivos de esta colaboración son importantes porque se quiere lograr la participación de AGICE en estos proyectos y estar involucrados en los esfuerzos de planeación y el diseño que se hará para los proyectos del Parque Científico George Washington Carver que albergará componentes científicos básicos para que los astronautas, investigadores, estudiantes y empresas comerciales los utilicen en el espacio, al tiempo que proporcionará instalaciones de laboratorio en la Tierra para comparar los resultados de los experimentos y optimizar las operaciones comerciales.

“Esto permitirá incluso planificar para tener futuras misiones guatemaltecas, o poder entrenar guatemaltecos como astronautas, por mencionar parte de lo que podría representar esta unión”, expresa Herrera Jordán.

El comunicado explica que Voyager Space, líder mundial en exploración espacial, y su empresa operativa Nanoracks anunciaron esta oportunidad para Guatemala y también con la Agencia Espacial de Colombia, el Instituto Aeroespacial de El Salvador, la Agencia Espacial de México y la startup costarricense Orbital Space Technologies.

Nanoracks, impulsado por Voyager Space , es un líder mundial en la prestación de servicios espaciales comerciales. Nanoracks posee y opera hardware privado en la Estación Espacial Internacional y ha lanzado más de 1300 experimentos de investigación, desplegado más de 300 satélites pequeños e instalado Bishop Airlock (infraestructura espacial). Mientras Voyager Space es una empresa de tecnología espacial con casi 20 años de experiencia en vuelos espaciales. La misión a largo plazo de Voyager es crear una compañía NewSpace integrada verticalmente capaz de realizar cualquier misión espacial que los humanos puedan concebir.

Voyager Space en sus redes sociales hizo pública esta noticia y el entendimiento con la región.

Cada negociación ha llevado su propia dificultad y ha llevado algunos meses para que se concretaran esas negociaciones. Esto ha involucrado sesiones presenciales en los que se ha tenido que viajar.

“Para mi esto es un sueño que no me lo creo todavía. He soñado con empresas como estas desde que empecé en el área espacial en 2017, significa mucho y significa que como investigadores tendremos más oportunidades y menos limitantes como falta de recursos para la compra y acceso de equipo de punta”, agrega Herrera Jordán.

“Significa que vamos a tener guatemaltecos con más oportunidades de trabajo y tecnología de punta y se facilitarán más satélites como Quetzal-1 o investigaciones relevantes con frutos para Guatemala y el mundo”, dice Herrera Jordán, además de asegurar que se siente feliz y emocionada por todo lo que se viene de ciencias espaciales y el futuro prometedor.

La científica también comenta que todos estos pasos han sido gracias al apoyo de Zea. “Desde que comenzamos con Luis Zea él ha dado esta oportunidades para que diferentes estudiantes se desarrollen y esto nos ha llevado a abrir puertas como estas”, dice sobre su mentor.