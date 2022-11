Cómo hacer limpieza de redes sociales

En caso de que la respuesta sea negativa es necesario hacer una limpieza de lo que vemos en estas aplicaciones. Si acostumbramos a limpiar y ordenar nuestro espacio físico cuando nos sentimos abrumados, por qué no hacerlo en lo digital. Incluso, esta acción también ayuda a nuestra imagen en el ciberespacio, la cual puede condicionar el obtener oportunidades como ofertas de trabajo o becas universitarias, según Gustavo De León, experto en manejo de redes sociales.

Aproximadamente el 54 por ciento de las empresas toma en cuenta el perfil de redes sociales cuando evalúa en contratar a una persona, indica De León.

“Es probable que llegue el día en el que estamos bajando y bajando en la pantalla de inicio de Instagram o Twitter, por ejemplo, y las imágenes o textos que vemos ya no son de nuestro interés. También es posible que se sorprenda por todo el contenido que le ha llegado sin saber cómo por qué. Cuando esto suceda, la recomendación es que se tome el tiempo de ordenar su espacio digital”, agrega.

Con el tiempo vamos sumando seguidores y contactos en nuestra red social que, si vemos, muchos de ellos ya no aportan nada interesante, según nuestros intereses actuales. Esto se debe a que mantenerlas en óptimas condiciones requiere de varias horas, las cuales no estamos dispuestos a conceder.

Cómo hacer una limpieza digital

Lo importante de una limpieza digital es que el contenido que quede en nuestras cuentas realmente sea de nuestro. Omitamos pensamientos como “Quizá en algún momento me sirve leerlos” o “Si todos lo siguen, yo también”. Además, busque sus cuentas antiguas y elimínelas, para quitar su rastro que existe en internet.

A continuación, se sugieren algunos pasos para que su espacio digital sea óptimo.

Dejar de seguir usuarios

Tanto en Facebook, Twitter e Instagram hemos aceptado usuarios por compromiso, ya sea porque son personas allegadas que nos han seguido o porque en su momento nos agradó su contenido. La red social del pajarito azul recomienda que, para tener un timeline renovado revise aquellas cuentas que ya no le aportan o interesan y deje de seguirlas.

La ventaja que ofrecen dichas plataformas digitales es que ninguna notifica a los usuarios cuando alguien lo dejó de seguir, y hacerlo es sencillo como pulsar el botón de “dejar de seguir” o “eliminar”.

En algunos casos, sobre todo en Twitter, varios de sus seguidores pueden ser usuarios inactivos. Por ello, páginas como www.followerwonk.com/analyze ofrecen el servicio de análisis de seguidores y detallan la procedencia, sexo, edad, número de tuits de cada perfil, el tiempo que llevan activos, etc. En este último dato, si el usuario lleva más de seis meses sin publicar lo ideal es dejarlo de seguir.

En Facebook, en donde se agrega a personas más cercanas, lo cual podría implicar más esfuerzo al eliminar a alguien. Sin embargo, existe la opción de gestionar la privacidad de las publicaciones. Además, se puede agregar la etiqueta de mejores amigos para que la sección de notas tenga el contenido que más le llame la atención.

Actualizar las notificaciones

Si su celular le envía alertas cada vez que recibe una interacción, un correo electrónico o alguien específico publicó algo, evalúe si realmente quiere seguir recibiendo estas notificaciones. En caso de que quiera prescindir de ellas, las aplicaciones ofrecen la opción de gestionarlas.

Por ejemplo, Instagram permite evitar las notificaciones de anuncios y comentarios de productos, recordatorios, solicitudes de ayuda, etc. Mientras que en Twitter se pueden crear filtros y silenciar las alertas de personas que no lo siguen o que usted no sigue.

Vea lo que le interesa

En caso de que le sea difícil eliminar seguidores, tanto Twitter como Instagram le invitan a que en la pantalla de inicio vea solo el contenido que le interese, dice Alexis Cifuentes, experto en soporte técnico y redes sociales.

Al ingresar a Instagram, en la esquina superior izquierda, ofrece a opción de ver a sus seguidores o a favoritos. De esta forma solo verá a los usuarios que haya seleccionado y tampoco encontrará publicidad o contenido promocional. La plataforma de Twitter da la opción de presentar los tuits en orden cronológico o los más destacados, sin importar el orden en que hayan sido publicados. Esta red social también permite crear listas y círculos, en donde tendrá a los usuarios más allegados.

Evitar palabras y usuarios

En caso de que algunas palabras, usuarios o emoticonos no le resulten agradables los puede omitir de su contenido. Tanto Twitter como Instagram le permiten evitar lo que usted elija. En el caso de Twitter puede “silenciar” hasta nombres de usuarios, etiquetas o hashtags.

Borre su huella digital

Luego de tener sus redes sociales actualizadas con lo que le gusta, es aconsejable revisar contenido pasado. Para ello, busque su nombre en los servidores para ver con qué está relacionado. Esto puede llevarle tiempo, pero vale la pena ver qué resultados aparecen al googlear su nombre.

Si al hacer una búsqueda profunda, desea borrar algo, deberá acceder directamente a las plataformas o sitios web en donde colocó ese contenido. Puede ser en redes sociales antiguas como MySpace o Hi5.