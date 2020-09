Cómo jugar Among Us con amigos (y por qué es el juego de moda)

Among Us se lanzó en 2018. (Foto Prensa Among Us)

Among Us es un juego que desarrolló InnerSloth LLC y se lanzó en 2018 y cuenta con una versión para PC que se puede descargar desde Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos.

El juego también se puede instalar en dispositivos iPhone y Android.

En qué consiste Among Us

Es un juego multijugador en línea que pueden disfrutar de 4 a 10 personas. Cuando se inicia el juego, a cada uno de los participantes se les asigna un rol, dos de ellos serán los “impostores”, pero esa función solo la conocerán los que fueron seleccionados y los demás los tendrán que descubrir.

El tripulante

Deberá completar un número de misiones sencillas que se encuentran en habitaciones diferentes, las cuales no cuentan con buena iluminación y eso provoca caer en la trampa del impostor.

El impostor

La misión es simplemente eliminar a todos con la mayor cautela posible. Durante el juego se podrá convocar a reunión a todos los tripulantes a la mínima sospecha, especialmente cuando encuentran un cadáver y eso permitirá votar para expulsar a alguien de la nave.

Las misiones

El juego se desarrolla en una nave en la que cada usuario aparece con otros pasajeros. Los impostores querrán matar a los miembros del grupo, mientras que los personajes deberán completar tareas, descubrir a los impostores y expulsarlos de la nave.

¿Cómo jugar Among Us con amigos?

Among Us está disponible para Windows, iOS y Android. Hay versión gratuita y versión de pago. Además, permite crossplay (juego cruzado), que consiste en compartir una partida entre consolas o dispositivos diferentes, en este caso, PC y smartphone.

Con Among US los jugadores no necesitarán activar ninguna configuración, debido a que, solo basta con crear una partida para que los usuarios ingresen a ella sin importar cuál es el dispositivo que utilizarán para jugar.

Es importante tener en cuenta que la función crossplay está activada en Among Us y será compatible siempre y cuando la versión de Steam de la computadora sea la misma que se use en los dispositivos móviles debido a que, si la edición instalada en la PC recibe alguna actualización que aún no esté disponible para los celulares no se podrá jugar y deberán acudir a solo una plataforma.

¿Por qué Among Us es el juego de moda?

De acuerdo con varios especialistas en videojuegos, el éxito de Among Us se debe a su sencillez, a la función multijugador y sus gráficas.