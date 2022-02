Cómo proteger sus datos y evitar ser víctima de “doxing”

Cada vez se hace más difícil mantenerse anónimo en Internet, ya que la mayoría de las páginas web que se vistan al día recopilan datos sobre nosotros, los que podrían ser utilizados para fines comerciales o de análisis. Sin embargo, también hay otra información que regalamos en internet sin darnos cuenta y que podría ser utilizada para doxing, la práctica de hacer pública y subir a internet datos privados de alguien.

El doxing ocurre cuando una persona comparte información privada sobre otra, sin su consentimiento, para avergonzar, herir o poner en peligro al objetivo. Esta puede ser su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo, teléfono, datos financieros, etc. Los usuarios normalmente no esperan que dicha información se filtre al dominio público, e incluso si esto pasa, no anticipan el daño que podría causar, explica Kaspersky, empresa de ciberseguridad global.