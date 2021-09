Cómo se llama “El juego del Calamar” en Roblox (y otros detalles)

Los cibernautas no pierden el tiempo y como es costumbre, un grupo ha compartido diversidad de memes de la producción, mientras que otros debaten en su trama.

Sinopsis

Varias personas en riesgo de exclusión y con serios problemas económicos reciben una misteriosa invitación para participar en un juego.

456 concursantes de toda clase y condición acaban encerrados en un lugar secreto donde deben competir en varios juegos para ganar 45 mil 600 millones de wones.

Se trata de juegos infantiles tradicionales coreanos (luz roja, luz verde, etc.), pero los perdedores mueren. ¿Quién se alzará con la victoria y cuál es el objetivo del juego?

Todo esto describió Netflix sobre El juego del Calamar, mientras que Hwang Dong-hyuk, su creador, dijo que se inspiró en un cómic.

sobre un grupo de personas que, sin saberlo, fueron hechas para jugar un juego extremo. De esta idea parte la trama a la que consecuentemente le agregó otros elementos que contrastan con la violencia de sus escenas.

El juego del Calamar en Roblox

En la actualidad, Roblox, la plataforma de videojuegos en línea cuenta con millones de usuarios, quienes se encargan de desarrollar sus propios mundos virtuales y alternativas que ayudan a comunidades a entretenerse y divertirse.

Con la llegada de El juego del Calamar, varios son las opciones disponibles en esta plataforma. Sin embargo, los mismos usuarios han recomendado uno en particular, aunque aclaran que, no es un videojuego oficial y que no tiene relación alguna con Netflix ni con los creadores de la serie.

El videojuego que recomiendan en Roblox se encuentra con el nombre Fish Game, el cual fue creado por dos hermanos que se promocionan en Twitter como @Sk3tchYY y @Bandirue.

Debido a que la plataforma permite la creación a todo tipo de usuario, es probable que el videojuego presente errores o funciones limitadas. Sin embargo, es el que ha causado sensación en la comunidad de gamers.