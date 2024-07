Este día se anunció a nivel mundial la presencia de una falla informática global que afectó de manera directa a aerolíneas, bancos, hospitales y otras instituciones alrededor del mundo originada por una actualización defectuosa de Crowdstrike.

En principio, Microsoft comunicó de forma oficial que el inconveniente se debía a “una actualización de plataforma de software de terceros”. Tiempo después, varios medios de comunicación confirmaron que se trataba de Crowdstrike.

De acuerdo con datos de AFP, el desperfecto en la plataforma de Crowdstrike Falcon se debió a una actualización de un programa antivirus. Según diversos medios, Microsoft anunció que la “causa subyacente” se había resuelto, pero que el impacto residual aún afectaba algunos servicios.

En otras palabras, algunos servicios se reestablecieron mientras que otros continúan presentando interrupciones.

Horas después de este inconveniente, medios internacionales anunciaron que Microsoft confirmó que algunos sistemas que ejecutan Windows Client y Windows Server quedaron "atascados en un estado de reinicio".

No obstante, de acuerdo con dicha información, la compañía también informó que recibió “noticias de recuperación exitosa de algunos clientes que realizaron múltiples operaciones de reinicio en los ordenadores afectados”.

Además, se anunció que la empresa expuso que el reinicio es una medida eficaz para resolver problemas en esta etapa, aunque reconocieron que algunos clientes mencionaron que pueden ser necesarios varios reinicios.

De acuerdo con información oficial de Microsoft, los clientes reportaron que se requerían hasta 15 reinicios para resolver el problema. Así también, expusieron que quienes continúan experimentando problemas pueden comunicarse directamente con Crowdstrike.

El experto en seguridad, Troy Hunt menciona que no se trata de una interrupción de Microsoft, sino de un problema de la empresa Crowdstrike:

“Sólo un punto importante sobre esto, ya que estoy viendo algunos malentendidos: esto no es una «interrupción de Microsoft» (…), es un problema de Crowdstrike que afecta a los PC de Microsoft”, afirma el experto en su cuenta de X, antes Twitter.

Just an important point on this as I’m seeing some misunderstandings: this is not a “Microsoft outage” (disclosure: I don’t work there or speak for them, Regional Directors are totally independent), it’s a CrowdStrike issue impacting Microsoft PCs.