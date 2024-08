En las últimas horas, salió a luz información sobre el posible lanzamiento del nuevo iPhone 16 en diversos medios internacionales.

Dichos medios anunciaron que se filtró una publicación en la red social X (antes Twitter) del usuario Majin Bu, quien se identifica como creador de contenido y aficionado de la marca en su perfil de esa plataforma. Dicho usuario menciona la “fecha exacta” del evento.

Sin embargo, la revista Forbes afirma que se trata de un rumor, aunque sí indican que el lanzamiento de este dispositivo podría llevarse a cabo en pocas semanas.

Según expertos en tecnología, el iPhone 16 contará con varios modelos para que el usuario elija el que más se ajuste a sus necesidades digitales.

El lanzamiento se podría efectuar en septiembre 2024, de acuerdo con una publicación de Revista Forbes. Según dicha información, Apple suele organizar sus lanzamientos en ese mes.

Por otro lado, según la publicación de X anteriormente mencionada, se estima que el iPhone 16 podría lanzarse el próximo 10 de septiembre, aunque se trata de un rumor, señala Mark Gurman de Bloomberg.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU