La nueva era del 5.5G, llamado también 5G avanzado, se caracteriza por mayor velocidad, masividad de conexiones y una muy baja latencia, es decir que se reduce significativamente el retraso en la señal, lo cual nos impactará en todos los aspectos de nuestra vida, industria y sociedad.

En China, los tres principales operadores ya comenzaron con la implementación de redes 5.5 G en algunas ciudades. Pero también se han hecho pruebas en Finlandia y Alemania, y otras 20 ciudades de todo el mundo ya comienzan con este proceso de pruebas. Se espera que esta tecnología llegue a América latina en 2030, dijo César Funes, a cargo de Asuntos Públicos de Huawei para América Latina, en el el Congreso Mundial de Móviles (WMC24 por sus siglas en inglés) celebrado a finales de marzo en Barcelona, España.

En 2022 se comenzó a hablar de 5.5G, pero actualmente ya está estandarizado y en el WMC24, esta compañía china presentó en su estand de inteligencia avanzada múltiples soluciones de infraestructura para las industrias.

Se espera que con la 5.5G mejoren diez veces las capacidades de la red por medio de bandas ultraanchas y múltiples antenas, las cuales tienen mayor rendimiento y eficiencia energética, explicó Funes.

En 2023 nuestro país dio un salto cuántico de casi 10 años con la subasta de frecuencias SIT-SPF01-2023 a través de la cual se dio el espectro para que operadores utilicen esta banda por 20 años, explica el Superintendente de Telecomunicaciones de Guatemala, Marco Antonio Baten Ruíz.

De hecho, Guatemala es el primer país de Centroamérica en tener 5G de servicios móviles y está entre los cinco de Latinoamérica que usa esta tecnología, explica Baten. A la vez, ocupa el segundo lugar en velocidad de descarga en Latinoamérica con 238.6 Mbps, (Brasil lidera con 346.4), mientras que en carga de datos lidera con 42Mbps, según una evaluación comparativa realizada por la consultora Opensignal, en septiembre 2023, entre siete países de América Latina, entre los que se incluye a México, Chile, Puerto Rico, Argentina y Perú. En velocidad, según este mismo reporte, Guatemala ocupa el primer lugar en Latinoamérica, junto a Corea del Sur y Malasia, explica Baten Ruíz.

