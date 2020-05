Día Internacional del Internet

El internet, hoy más que nunca, nos ayuda a comunicamos, relacionamos y a hacer negocios. (Foto Prensa Libre: Leon Seibert en Unsplash)

Quiero pensar, que la gran mayoría de los que leemos ahora noticias en línea, vivimos una transición hacia el uso de nuevas tecnologías, que no hace mucho tiempo conocíamos sobre lo que pasaba alrededor del mundo, no en horas, sino días después. Ahora, en cuestión de segundos podemos conocer muy a detalle sobre el acontecer mundial. Y la información se ha ido democratizando al punto de que ahora está en las manos de las personas, los comunes. Todos nosotros.

La democratización de la información es uno de los mayores estandartes de la conmemoración de este día, la seguridad de la información, del acceso global a ella. Y es que una sociedad sin información corre el riesgo de perder valores fundamentales en las democracias modernas. Basta voltear nuestra mirada a los países que por medio de leyes hechas a la medida y el acceso restringido al internet es que planean mantener a todos sus habitantes al margen del desarrollo y del pensamiento crítico.

Yo personalmente he sido testigo de cómo el acceso al internet y nuevas tecnologías han llevado desarrollo, no solamente tecnológico, sino humano y de oportunidades económicas para sectores marginados. Podemos voltear a ver modelos como el que microsoft impulsó en su momento (One laptop per child) o facebook (con el proyecto internet.org del que Guatemala es parte) y el impacto social, económico y cultural que puede tener en un joven autodidacta al tener acceso a un casi ilimitado campo de la auto formación y capacitación para desarrollarse en la industria naranja para llevar su trabajo a mercados de todas partes del mundo.

¿Qué pasaría si existiera una política pública para incentivar el acceso al internet, a diversas tecnologías, ciencia y emprendimiento digital? Quiero creer que Guatemala siendo un semillero de ideas a nivel latinoamericano, solamente necesita herramientas y políticas públicas y económicas para volverse una tierra de oportunidades:

Una joven liderando a un equipo multipremiado por el siguiente éxito mundial en cine y cortometraje animado.

Un joven inventando una nueva app para hacer crecer microempresas.

Una nueva plataforma para aprender idiomas a escala global.

Una nueva empresa de desarrollo de software que da servicios a marcas globales.

Un nueva metodología de enseñanza a distancia.

Un nuevo modelo de transparencia y de gobernanza electrónico para municipalidades.

¿Cuántas oportunidades genera el acceso al internet en nuestra sociedad? Depende de lo interesados que podamos estar, y del deseo que tenemos de promover, incentivar y proteger el acceso del internet. McLuhan tuvo razón al decir que ahora somos “la aldea global”, todos estamos conectados, ahora en tiempo real, las 24 horas.