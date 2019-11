Hackean miles de cuentas de Disney+ y las venden en varios foros de piratería

Hackean miles de cuentas de Disney+. (Foto Prensa Libre: pixabay)

Disney+ se lanzó el 12 de noviembre con varias expectativas. Sin embargo, usuarios Estados Unidos y Canadá, reportaron problemas técnicos en la plataforma. Días después, la empresa lanzó un comunicado e informó que alcanzó los 10 millones de suscriptores.

Recientemente sufrió un conflicto mayor. Disney+ fue atacada por los hackers y varias cuentas se ofrecen en foros de piratería.

“Ni siquiera ha pasado media semana y la cuenta Disney+ de mi papá ya ha sido pirateada”, publicó un usuario en Twitter y añadió una queja al servicio.

Not even been half of a week and my dad’s Disney+ account has ALREADY been hacked. Great security there @disneyplus @Disney. Unbelievable. #DisneyPlus — Jesse (@CommandrBlitzer) November 15, 2019

El sitio especializado ZDNet investigó más casos y detectó que miles de cuentas se ofrecen de forma gratuita en foros de piratería, o están disponibles a precios que varían de US$3 a US$11.

DISNEY+ HAS BEEN OPEN FOR LIKE 10 HOURS AND MY ACCOUNT HAS ALREADY BEEN HACKED pic.twitter.com/YBv6CfwTlh — brandon ʕ·ᴥ·ʔ (@brandoncult) November 12, 2019

Varios usuarios reportaron que los hackers ingresaron a sus cuentas, las desactivaron de todos los dispositivos vinculados y luego cambiaron el correo electrónico y la contraseña, provocando con eso el bloqueo del propietario original.

#distwitter has anyone’s @disneyplus account been hacked? My friend’s was; hackers changed email and password. Now she’s completely blocked from her 3-year prepaid Disney+ account. She’s been on hold for >2 hours — cat+dog=happyhome (@Travel4vr) November 12, 2019

Contenido relacionado:

> Disney Plus, el nuevo servicio en streaming que amenaza el dominio de Netflix

> Amazon Prime y Disney unen fuerzas contra Netflix en Latinoamérica

> Disney presume el catálogo completo de su nueva plataforma de streaming