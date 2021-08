Educación superior en clave digital

Desde marzo de 2020, el cierre temporal de centros de educación superior ha afectado a 23.4 millones de estudiantes y 1.4 millones de docentes en América Latina y El Caribe, según datos de la UNESCO. La irrupción del coronavirus evidenció una transformación que estaba en marcha y que no solo ha impactado sobre los alumnos, sino también sobre los profesores y el personal no docente, forzando a las universidades e instituciones terciarias de estos países a adaptarse y a buscar formas de reconstruir el modelo de negocio. Muchas no estaban preparadas.

Esta coyuntura se ha prestado para reflexionar, y actuar, sobre la educación superior en el ámbito digital. Desde la digitalización de las instituciones de enseñanza superior, hasta la modernización y el fortalecimiento de la oferta de contenidos educativos, indispensable para preparar a los estudiantes centroamericanos para los trabajos del mañana.