El coronavirus no la detiene: Estas son las novedades de la semana en el mundo de la tecnología

La nueva MacBook Pro tiene un precio mínimo de US$1 mil 299. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

Nuevo MacBook Pro

Apple presentó un nuevo modelo de su ordenador portátil MacBook Pro con pantalla de 13 pulgadas y teclado “Magic”, con lo que abandona completamente “butterfly”, que en los últimos años ha sido objeto de duras críticas por parte de los usuarios. La nueva computadora tiene un precio mínimo de US$1 mil 299.

El “Supremo” de Facebook

La exprimera ministra de Dinamarca Helle Thorning-Schmidt y la exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero Marino forman parte del “Tribunal Supremo” que moderará los contenidos en Facebook e Instagram. Se trata de un equipo que inicialmente estará constituido por veinte personas y que será la corte de última instancia para decidir qué contenidos pueden publicarse y cuáles no en las redes sociales.

YouTube firma contrato exclusivo con PewDiePie

YouTube, propiedad de Google, firmó un contrato de exclusividad para retransmisiones en directo con PewDiePie, el creador de contenido más importante del servicio que maneja un canal con más de 100 millones de suscriptores. Recientemente, YouTube ha firmado contratos de exclusividad con creadores como CouRage, Typical Gamer, y Valkyrae.

Un tuit de Elon Musk reduce el valor de Tesla

Las acciones de Tesla perdieron el pasado 1 de mayo más de un 10% de su valor después de que su fundador y principal accionista individual, Elon Musk, dijo en Twitter que los títulos del fabricante de automóviles eléctricos estaban sobrevalorados. Al cierre de los mercados en Nueva York, las acciones de Tesla perdieron US$80.56, un 10,3 % de su valor, y se situaron en US$701.32.

CEO de Asociación Libra

La Asociación Libra, el proyecto de criptomoneda liderado por Facebook, nombró al jefe legal del banco HSBC, Stuart Levey, nuevo consejero delegado, el primero de la historia de la organización, que pretende lanzar su moneda al mercado a finales de este año. Vodafone, PayPal, eBay, Stripe, Visa, MasterCard, Booking Holdings y Mercado Pago se han ido retirando paulatinamente de la Asociación Libra, anunciada en junio de 2019 con gran repercusión mediática y en la que quedan 20 miembros.

Uber despedirá a un 14 % de su plantilla

Uber anunció que va a despedir a 3 mil 700 empleados, alrededor de un 14 % de su plantilla, en respuesta al desplome de los desplazamientos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Los despidos se concentrarán en los equipos de atención al cliente y de contrataciones, explicó la empresa en una comunicación remitida a la Comisión del Mercado de Valores (SEC), el regulador bursátil de Estados Unidos.

El nuevo tráiler sobre The Last of Us Part II

PlayStation, propiedad de la japonesa Sony, reveló un nuevo tráiler del videojuego “The Last of Us Part II”, cuya salida al mercado tuvo que retrasarse del 29 de mayo al 19 de junio a causa de la pandemia mundial de COVID-19. Ambientada cinco años después de los hechos ocurridos en “The Last of Us” (2013), esta secuela devuelve a los jugadores a unos Estados Unidos devastados por una enfermedad infecciosa que convierte a la población en monstruos hambrientos.