El equipo guatemalteco que sí llegó a jugar un Mundial en Brasil entre sacrificios y una rebeldía que valió la pena

En total, más de 30 mil estudiantes de 6 mil equipos de todo el mundo compitieron por una oportunidad para la corona de 2022. Estos se redujeron a los casi 50 campeones nacionales que llegaron para cuatro días de batalla en Brasil.

En las competencias mundiales algunos torneos llegan a pagar hasta US$1 millón, como en el Dota 2, o US$2 millones, en League of Legends. Según la región, los jugadores que firman contrato con equipos profesionales de eSports tienen un salario que va de los US$200 a US$300, o más (de Q1500 a Q2,340).

En el Red Bull Campus Clutch el premio era de 20 mil euros (cerca de Q160 mil) en los que se tenía un escenario principal y otras cabinas tenían todos los equipos necesarios para que cada uno de los equipos tuviera hasta los mínimos detalles para entrar a las partidas de Valorant. Ahí competían según sus grupos y al no clasificar tenían la oportunidad de competir con otros países en equipos tecnológicos avanzados.

La fiebre de Valorant

Valorant es un juego de video que está ganando cada vez más seguidores. El campeonato de Red Bull Campus Clutch es uno de los espacios abierto a este, pero su crecimiento es grande y se estima que más de un millón de personas dedican parte de su día a este juego de estrategia disponible por ahora en PC o computadoras de escritorio y en la que los equipos de cinco personas deben luchar por instalar o desactivar una bomba o dispositivo llamado spike.

El equipo de Aqua Gaming se dedica a jugar este juego que apenas tiene dos años de estar disponible. Para ellos no ha sido sencillo estar a donde han llegado. Están integrados por Santiago Echeverría (@Unusual), Mario Estuardo Puente Olyslager (@Mepo), Juan Marco Figueroa (@Muffin), Javier Gálvez (@unreal), Diego Alberto Maldonado (@Diego) y su entrenador y director, Jorge Miguel León Sagastume (@Daikiest).

En Sao Paulo Brasil quedaron en un quinto lugar de su grupo, pero no sin demostrar su estrategia y talento y generando sorpresas a los equipos contrincantes que no esperaban que un país que no se escucha en los videojuegos representara mayor problema. Incluso ganaron contra Suecia.

Los integrantes de Aqua Gaming en Sao Paulo se presentaron en la sala de prensa para esta entrevista en la que compartieron anécdotas de la experiencia.

Ellos también explicaron que para elevar el nivel de Guatemala se requieren de otras condiciones. Países más avanzados cuentan con inversión en videojuegos, coach especializados, psicólogos y otros tipos de apoyo cuando se enfrentan a la presión emocional y también física a nivel de la concentración que se necesita.

Pero, existe otro punto esencial, Daikiest comparte que una meta es el cambio de pensamiento de las familias guatemaltecas.

“Es importante apoyar a los hijos que están siguiendo esta carrera porque si uno en casa dice que quiere ser jugador de fútbol meten a los niños o jóvenes a practicar ese deporte, mientras si uno quiere seguir una carrera en gaming aunque esté estudiando no se ve bien todavía”, agrega. A su punto de vista, a veces el apoyo familiar y de otras instituciones aparece cuando se vienen eventos como el Red Bull Campus Clutch, cuando debería ser lo contrario y ayudar a los jóvenes a crecer y entrar a ellos.

Daikiest en su historia comparte que hasta que trabajó logró comprar su equipo. Para llegar a un nivel profesional se requiere invertir entre Q15 a Q25 mil.

“Hace no muchos años jugábamos en computadoras muy malas, se nos trababa el juego, no tenían la capacidad y es ahora que trabajando y estudiando hemos logrado mejorar los equipos”, dice el director de este equipo.

Mientras Unsual expresó que desde niño ha jugado, pero muchas veces lo tuvo que hacer a escondidas. “Siempre me apasionó y cuando me gradué de colegio y empecé a trabajar ahorré para jugar más cómodo, además de estudiar”, expresa.

Hace menos de un año el equipo logró adquirir mejores equipos. Muffin logró comenzar con una laptop que le prestaron sus papás y empezó a ganar dinero en torneos, de esa manera logró avanzar.

Otros de los integrantes tenían que esconderse para jugar. Unreal por ejemplo dejó de jugar durante años y fue con la pandemia que regresó con Valorant.

En general para convertirse en un jugador profesional se requiere practicar de dos a tres horas sin descuidar otras cosas externas como los estudios o las actividades de casa, dicen los integrantes del equipo.

En el extranjero

Diferentes universidades dan becas y otros apoyos a sus miembros. En el caso del equipo estadounidense ganador del Red Bull Campus Clutch, pertenecen a la Universidad de Northwood, con alrededor de 2 mil estudiantes universitarios, ha logrado construir uno de los programas de juegos competitivos más prestigiosos del planeta e invierten en sus jugadores cerca de un millón de dólares.

Northwood actualmente se ubica entre los cinco primeros en ocho juegos diferentes, y la escuela tiene una forma de elevar a sus jugadores al nivel profesional. Estados Unidos y Guatemala fueron la ronda que abrió la competencia en este famoso torneo en el que quedaron 8 a 13, a favor del estadounidenses.

Aqua Gaming explica que les sorprendió que algunos gamers llegaran con sus familias a los torneos y les apoyaran a ese nivel. Como parte del apoyo también son evidentes aspectos como uniformes, equipos y otros detalles de apoyo mediático.

Esperan que Guatemala siga creciendo a este nivel y convertir a los videojuegos en un deporte respetado.

Algunos guatemaltecos han tenido avances importantes en la materia. En el caso de Mario Alberto Samayoa Díaz, @MalbsMd, su experiencia en Counter–Strike: Global Offensive (CS:GO) le ha dado oportunidad de jugar campeonatos por el mundo. Ha estado en Estados Unidos, Noruega, Rumania, Portugal, Polonia, Brasil y Alemania. También se mencionan otros nombres como Javier Cruz, Julianna Suchini y Billy Estrada, por mencionar algunos.