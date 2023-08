Elon Musk ofrece ayuda legal a usuarios que hayan recibido “tratos injustos” por parte de sus jefes, por publicaciones en X, antes Twitter

“Si su empleador lo trató injustamente debido a que publicó o le gustó algo en esta plataforma, financiaremos su factura legal“, escribió en el sitio.

“Sin límite. Por favor, háganoslo saber”, escribió.

Musk no dio detalles sobre la manera como los usuarios podrían reclamar su dinero.

Desde que el magnate compró la plataforma de redes sociales por 44 mil millones en octubre pasado, su negocio colapsó, en parte debido a flexibilidad para bloquear el discurso de odio y el regreso de cuentas de extrema derecha previamente prohibidas.

Musk citó repetidamente el deseo de libertad de expresión como motivo de sus cambios y arremetió contra lo que él ve como la amenaza que representa para la libertad de expresión el cambio de las sensibilidades culturales.

Según la organización sin fines de lucro Center for Countering Digital Hate (CCDH), el discurso de odio ha florecido en la plataforma.

X ha negado los hallazgos y está demandando al CCDH.

En diciembre, Musk restableció la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump, aunque Trump no ha regresado a la plataforma.

El expresidente fue expulsado de Twitter a principios de 2021 por su papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, por parte de un grupo de partidarios a su favor, que buscaban anular los resultados de las elecciones de 2020.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023