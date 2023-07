Elon Musk pone límite a los tuits diarios

“Cuota límite. Espere unos minutos y vuelva a intentarlo.” es el mensaje que los usuarios reciben cuando intentan cargar su timeline.

Sin embargo, dicha caída no es una falla. Según indicó el magnate Elon Musk a través de su cuenta de Twitter se trata de una nueva restricción que está imponiendo en esta red social.

Aún no se sabe si esta es una medida temporal ni cómo se realiza el recuento diario. Si cuenta cada mensaje en un hilo o al revisar las respuestas de un tuit o si suman todos los mensaje que aparecen al descender en la pantalla.

Según indica Musk, para hacer frente a los niveles extremos de robo de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales:

– Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 mensajes/día.

– Cuentas no verificadas a 600 mensajes/día

– Nuevas cuentas no verificadas a 300 al día

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023