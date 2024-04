“Desgraciadamente, [instaurar] pequeñas tarifas para que los nuevos usuarios puedan escribir es la única forma de luchar contra el asalto incesante de los ‘bots’ [cuentas automatizadas]”, escribió el multimillonario.

“La inteligencia artificial actual (y las granjas de troles) consiguen superar fácilmente los test de ‘¿es usted un robot?'”, explicó.

La medida solo afectará a los nuevos usuarios de la red social, los cuales “podrán escribir gratuitamente al cabo de tres meses”, precisó en otro mensaje.

Elon Musk, que adquirió X en 2022, cuando todavía se llamaba Twitter, no precisó a cuánto ascenderán esas tarifas ni la fecha en que se impondrán ni los países concernidos.

La plataforma X ya puso en marcha en octubre una medida similar en Nueva Zelanda y Filipinas. Allí, los nuevos usuarios tienen que pagar respectivamente US$0.75 y US$0.85 por servicios básicos como la publicación de mensajes.

