Elon Musk, el mediático multimillonario ha expresado su optimismo respecto a la colonización de Marte. Considera que es un objetivo factible y ya ha proporcionado una fecha estimada para llevar a cabo este hito, junto con detalles sobre los requisitos necesarios para lograrlo.

A pesar de los desafíos recurrentes que ha enfrentado su cohete Starship en cada uno de sus lanzamientos, Musk mantiene su confianza en el proyecto de colonización marciana, que considera uno de sus mayores retos.

La fecha fijada por Musk para la colonización de Marte es dentro de 20 años, momento en el cual se anticipa el establecimiento de las primeras colonias humanas en el "planeta rojo". Estas declaraciones fueron realizadas durante una de sus recientes visitas a las instalaciones de Starbase de SpaceX, donde compartió sus ambiciosos planes.

But only if civilization lasts long enough to make that a reality https://t.co/myUxUIjmpr