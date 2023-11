Elon Musk y la inteligencia artificial: El magnate lanzará su primer modelo de esa tecnología en un intento de competir con OpenAI y Google

“Mañana, xAI lanzará su primera IA a un grupo selecto. En algunos aspectos importantes, es la mejor que existe actualmente”, dijo Musk el viernes en su red social X, antes conocida como Twitter.

En el pasado, el magnate de la fabricante de autos eléctricos Tesla ha expresado posturas contradictorias sobre la IA.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.

In some important respects, it is the best that currently exists.

— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023