En Vivo: El SpaceX de Elon Musk y la Nasa no pudo despegar por malas condiciones del clima

Elon Musk está a punto de hacer historia: ser el primer empresario en enviar dos astronautas al espacio con su compañía SpaceX; sin embargo, esa hazaña se postergó para el sábado, debido a las malas condiciones del clima.

Este miércoles, la firma privada, en colaboración con la NASA, enviaría a los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken a la Estación Espacial Internacional (EEI) en un viaje de 19 horas a bordo de la cápsula Crew Dragon.

Sigue en vivo la transmisión aquí:

Musk no ha perdido oportunidad de mostrar músculo e incluso hizo llegar a los astronautas en autos de Tesla, otra de sus empresas.

Los innovadores trajes espaciales que ocuparán Hurley y Behnken −ambos con estancias previas en la EEI− también fueron diseñados por SpaceX.

SpaceX spacesuits are designed for optimum functionality with Dragon pic.twitter.com/QW4DirDirx

— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020