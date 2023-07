“Es más que un simple cambio de imagen”: Las revelaciones de Elon Musk sobre Twitter, la X y “la capacidad de dirigir todo un mundo financiero”

“Esto no es simplemente una compañía que cambia de nombre y sigue haciendo lo mismo -explicó-. El nombre de Twitter tenía sentido cuando eran mensajes de 140 caracteres yendo de un lado a otro, como el piar de un pájaro, pero ahora uno puede postear casi lo que quiera, incluidos videos de varias horas”.

El mensaje de Musk lo posteó en aparente respuesta al aluvión de críticas recibidas ayer por haber prescindido de un logotipo identificable mundialmente, una “marca” que muy pocas compañías pueden preciarse de tener y que cuesta años de trabajo lograr.

La elección de la X como nuevo logotipo fue explicada así por Musk en este último mensaje: “Twitter fue comprada por X Corp (su empresa) para garantizar la libertad de expresión y como un acelerador para X, la aplicación para todo”, señala.

Por ello anunció que el nuevo Twitter, o X, tendrá en los próximos meses nuevas potencialidades como incluir “comunicaciones integrales” (lo que no explica de manera clara), además de “la capacidad de dirigir todo tu mundo financiero”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Twitter, Linda Yaccarino, dijo en un mensaje de la red social que “X es el estado futuro de la interactividad ilimitada”, que incluirá audio, videos, mensajería instantánea, pagos y la compra y venta de “bienes, servicios y oportunidades” que serán “impulsados por la inteligencia artificial”.

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.

“Durante años, tanto los fanáticos como los críticos han empujado a Twitter a soñar más grande, innovar más rápido y alcanzar nuestro gran potencial. X hará eso y más”, añadió Yaccarino.

For years, fans and critics alike have pushed Twitter to dream bigger, to innovate faster, and to fulfill our great potential. X will do that and more. We’ve already started to see X take shape over the past 8 months through our rapid feature launches, but we’re just getting…

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023