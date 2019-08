Facebook está probando el modo oscuro: así luce su nueva apariencia

Desde que apareció el modo nocturno para apps y diversos dispositivos, e incluso es probado en Android, algunas cosas han ido cambiando en especial el look de las aplicaciones para no cansar los ojos en horarios nocturnos o con mucha lectura.

Es así también que los hábitos de navegación en Facebook pronto podrían estar más justificados, ya que la red social está experimentando actualmente con un modo oscuro para aliviar la tensión en los ojos de los usuarios.

Las capturas de pantalla compartidas por la reputada filtradora de aplicaciones Jane Manchun Wong muestran que la plataforma se encuentra en las primeras etapas de la prueba.

Wong descubrió el proyecto después de mirar el código de la aplicación de Android de Facebook. Las imágenes indican que la función solo se ha probado completamente en la pestaña Grupos.

Teniendo en cuenta el estado del progreso, es probable que aún pase un tiempo antes de que se implemente un modo oscuro completo.

Echa un vistazo a las primeras imágenes de la función a continuación:

Facebook is working on Dark Mode for mobile

By "early stage of development", this is what I mean

Only the Groups tab is looking good for the demo at the moment 😅 pic.twitter.com/L1SHaWlSk1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 13, 2019