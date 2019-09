Facebook planea ocultar la cantidad de “Me gusta”

El símbolo de "Me gusta" podría desaparecer paulatinamente.

De acuerdo con Infobae, Facebook seguiría los pasos de Instagram, que ya comenzó a ocultar ese contador en las publicaciones de los usuarios en ciertos países.

Como explica el sitio techcrunch, el objetivo de esta decisión se basa en “proteger a los usuarios de la envidia y disuadirlos de la autocensura” cuando no logren una buena cantidad de “Me gusta” en sus publicaciones.

La cantidad de “Me gusta” podría utilizarse “destructivamente” para compararlas con otros posts, lo que causaría incomodidad en quienes no logran una buena cifra, dice el sitio.

Esto significa que las publicaciones en el futuro de Facebook podrían mostrar sólo cierta cantidad de “Me gusta” con base en amigos destacados o frecuentes.

Otra modalidad que está planeando la red social es que un usuario no pueda eliminar una publicación que no ha obtenido suficientes pulgares arriba. La idea es que no se promueva la autocensura, explicó techcrunch.

