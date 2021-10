FacebookDown: millones de usuarios temen que sus datos hayan sido filtrados durante apagón

Otros medios especializados incluso indican que el apagón permitió que los datos de unos 533 millones de usuarios fueran filtrados.

La información podría haber incluido identificadores de Facebook, números de teléfono móvil, direcciones, biografías e incluso dirección de correo electrónico.

Esta no sería la primera vez que ocurre un robo masivo, pues en junio de 2020 se conoció que unos 2.5 millones de direcciones habían sido obtenidas por un hacker que luego los puso a la venta.

Facebook no se ha pronunciado al respecto. Únicamente publicó, mediante su cuenta de Twitter, que “algunas personas” estaban teniendo problemas para acceder a las aplicaciones y productos, pero que se trabajaba para que todo regresara a la normalidad lo más pronto posible.

Mike Schroepfer, director de Tecnología de Facebook, indicó que el servicio ha sido interrumpido por “problemas de red” y que los equipos trabajan lo más rápido posible para depurar y restaurar la conexión.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021