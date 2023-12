Gemini: La nueva herramienta de inteligencia artificial de Google que compite con ChatGPT  (la multimodalidad, los formatos y su potencial)

Según la presentación general ofrecida este jueves 6 de diciembre por la compañía, Gemini se presentará en tres formatos: Nano (la más sencilla, en forma de aplicación para teléfonos celulares), Pro y Ultra, esta última “la más potente para tareas de gran complejidad”.

Gemini puede recibir información visual o auditiva (notas de música, imágenes, palabras) y desde ahí generar contenido propio, que a su vez puede ser en versión texto, audio o imágenes.

En la presentación, Gemini es capaz de detectar errores en un problema matemático complejo, dar la respuesta correcta y explicar los pasos hasta llegar a ella; o de dar abundante información sobre un animal (un pato) a través de un simple dibujo, incluyendo la traducción de “pato” a cinco lenguas.

Igualmente, es capaz de “jugar” con el usuario en retos tan populares como “piedra, papel o tijera” o el de los tres cubiletes.

Gemini trabaja con los lenguajes de código más habituales, como Java, Python, C++ y Go, según sus creadores, y aunque incurre en algunos errores, Google dice que los sabe resolver cuando así se le comunica en el 90% de los casos.

Let's go hands-on with #GeminiAI.

Our newest AI model can reason across different types of inputs and outputs — like images and text. See Gemini's multimodal reasoning capabilities in action ↓ pic.twitter.com/tikHjGJ5Xj

— Google (@Google) December 6, 2023